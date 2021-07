Vidno utrujeni slovenski junak Pogačar: Noro je

Nič novega, bi lahko rekli po četrtkovi 18. etapi Dirke po Franciji. Slovenski kolesarski prvak Tadej Pogačar je še enkrat več deklasiral tekmece in vknjižil že tretjo etapno zmago na letošnjem Touru. Pariz in druga zaporedna skupna zmaga sta tako vse bližje. "Neverjetno je. Dobro sem se počutil," je bil vidno vesel Pogačar, ki je bil prvič videti resneje utrujen.

Slovenke in Slovenci so v četrtek dobili nov odmerek navdušenja, potem ko je Tadej Pogačar zmlel tekmece v zadnji gorski etapi na Touru. Po zmagi na kronometru v peti etapi je bil najhitrejši še v sredini najtežji gorski preizkušnji in današnji s ciljem na Luz Ardiden. To je njegova tretja etapna zmaga na letošnjem in skupno že šesta na Touru. Kolesar iz Klanca pri Komendi ima zdaj debelih 5:45 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Jumbo-Visma), medtem ko tretji Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) na tretjem zaostaja še šest sekund več.

🇸🇮 @TamauPogi tightened his already firm grip on the 💛 with another strong performance as he claimed his 3rd stage on the #TDF2021! 🏅



The last KM ⬇️



🇸🇮 @TamauPogi a démontré qu'il était le plus fort de ce #TDF2021 ! À Luz Ardiden, il remporte une 3ème victoire d'étape ! pic.twitter.com/IkT4ol04Mf — Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2021

In ker sta do konca pravzaprav le še dve etapi, nedeljska je namreč namenjena paradi šampionov, je že jasno, da je tik pred drugim velikim zmagoslavjem na sloviti Dirki po Franciji. Pogačar je z etapno zmago osvojil še pikčasto majico najboljšega hribolazca in ima zdaj v lasti kar tri – rumeno majico za najboljšega na dirki in belo za najboljšega mladega kolesarja.

Mohorič razočaran nad dogodki, ki so se zgodili

Etapa pa se je začela z begom Mateja Mohoriča, ta je v nadaljevanju lep čas sodeloval z Julianom Alaphilippom. Ujeta sta bila na vzponu Col du Tourmalet. Prav Mohoričevo moštvo pa je bilo v središču pozornosti pred začetkom etape, saj je v sredo zvečer policija izpeljala racijo zaradi suma, povezanega z uporabo dopinga. Kolesar iz Podblice, ki je v velikem slogu osvojil najdaljšo etapo na letošnjem Touru, je vidno razočaran že pred začetkom etape razlagal o tej tematiki, v pogovoru za nacionalno televizijo pa se je je še enkrat dotaknil tudi po koncu etape: "Danes smo bili razočarani zaradi tega, kar se je zgodilo včeraj zvečer. Pokazati smo želeli, da dobri rezultati niso naključje. Nismo najboljši, a še vedno posežemo kdaj po vrhu. Želel sem pokazati vsem. Ko grem na polno, lahko tudi zmagam. Ne vzameš čudežne tabletke in kar zmagaš. To je plod trdega dela. Po eni strani sem žalosten, po drugi vesel, ker vem, da nimajo kaj najti. Da spadamo med najboljše ekipe na svetu."

Matej Mohorič je bil vidno razočaran nad policijsko racijo, ki se je zgodila v sredo zvečer. Foto: Guliverimage

Kot zadnji je nato v begu vztrajal David Gaudu (Groupama-FDJ), ki se je s skokom na Tourmalet poskušal povzpeti med elitno deseterico v skupnem seštevku, a so ga na ciljni vzpon Luz Ardiden favoriti ujeli in prehiteli. Sprva je Ineosov vlak narekoval tempo, nato je za nekaj časa v ospredje stopil Poljak Rafal Majka. Moštveni kolega našega Pogačarja pri UAE Emirates je naredil izbor in številni so začeli odpadati.

"Neverjetno je"

Vse oči so bile uprte v trojico, ki je bila že včeraj najhitrejša na sklepnem vzponu. Jasno, prvi favorit je bil tudi tokrat Pogačar, vprašanje je bilo, kaj lahko storita Vingegaard in Carapaz. Enric Mas pa je bil tisti, ki je nato ob koncu razbil četverico. Kolesar Movistarja je skočil, Pogačar je šel po krajšem oklevanju za njim, ga hitro prehitel in se odpeljal šesti etapni zmagi na Touru naproti. V ozadju sta se Danec in Ekvadorec udarila za drugo mesto, ki je tako kot včeraj pripadlo "ribiču" Vingegaardu.

Tadej Pogačar v družbi Jonasa Vingegaarda in Seppa Kussa Foto: Reuters

"Neverjetno je. Po včerajšnji etapi, ne vem, dobro sem se počutil. Noro je. Zelo težko je bilo. Že na Tourmalet je bil hud tempo. Sedel sem na kolesu in pozabil na vse. Osredotočen sem bil. Na zadnjem vzponu je bil maksimum," je vidno utrujen v cilju v mednarodnem prenosu razlagal Pogi.

Začuden ob vprašanju, ali se kaj boji Vingegaarda

Na vprašanje, ali je bila to zanj le igra, je odgovoril: "Igra je vseskozi, odkar sem začel kolesariti. Uživam v tej igri."

Čeprav ima v skupnem seštevku ogromno prednost, še vedno ostaja trdno na tleh: "Zdaj imam 50 odstotkov možnosti, da osvojim Tour. Nikoli ne veš. Še vedno so trije dnevi. A se dobro počutim."

Po novem ima tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih. Foto: Reuters

V petek je na sporedu ravninska etapa od Mourenxa do Libourna (207 km), nato v soboto posamični kronometer. Na vprašanje novinarja, ali se kaj boji Vingegaarda, je bil razumljivo nekoliko začuden: "Zakaj bi se ga bal za kronometer? Bomo videli, kako bo. Vedno želim dati vse od sebe. Včasih imaš lahko slab dan na kronometru. Nova izkušnja bo in komaj čakam."

Prav tako ga je presenetilo, ko so ga spomnili na lanski kronometer na predzadnji dan Toura, ko je slekel rojaka Primoža Rogliča, in ga vprašali, ali upa, da se letos njemu ne bo zgodilo kaj takega: "Upajmo, da se ne bo zgodilo. Sicer lahko na kronometru izgubiš tudi šest minut, a se dobro počutim."

Vendarle je sobotna 27,2 kilometra dolga vožnja na čas lahka in jasno je, da bo tudi takrat Pogačar kandidat za etapno zmago, saj je bil najhitrejši že peti tekmovalni dan, ko je bil prav tako na sporedu kronometer.