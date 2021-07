Slovenska prevlada na Touru: Če ni Tadej, je pa Matej

"Če ni Tadej, je pa Matej," je naslov poročila 19. etape Toura na uradni spletni strani dirke vseh dirk. Po dveh zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja na težkih gorskih pirenejskih etapah je danes s konkurenco pometel še Matej Mohorič. Slovenska asa sta skupaj zbrala pet zmag, eno več od Velike Britanije, druge na lestvici najuspešnejših nacij na dirki. S tem, da je Pogačar že od osme etape oblečen v rumeno majico vodilnega in odločno na poti do svoje druge zmage na Touru.

Mohoričeva zmaga? "To je noro!"

Mladi zvezdnik svetovnega kolesarstva iz Klanca pri Komendi se je tudi danes močno razveselil zmagoslavja rojaka, slovenskega državnega prvaka Mohoriča. "To je res noro. Velika stvar je stati na odru za zmagovalce ob Eddyju Merckxu, junaku kolesarstva," je Pogačar razlagal po etapi, v kateri je spet zlahka branil skupno vodstvo.

Matej Mohorič je na tem Toru dobil dve etapi, sedmo in današnjo 19. Obe sta bili daljši od 200 kilometrov. Foto: Reuters

Merckxa so danes povabili v pričakovanju sprinterskega spektakla, v katerem bi britanski zvezdnik utegnil legendarnemu Belgijcu pobegniti na večni lestvici kolesarjev z največ zmagami na Touru. A te možnosti danes ni imel, v etapi so zavladali ubežniki. Tako si Cavendish in Merckx s 34 zmagami delita rekord. To se utegne spremeniti še v nedeljo, na zadnji etapi letošnje francoske pentlje v spektakularnem in prestižnem sprintu na Elizejskih poljanah v Parizu.

Novi kanibal?

Tedaj bo dokončno odločena tudi bitka za skupno zmago, čeprav je tudi jutrišnji kronometer bolj kot ne formalnost. Pogačarju zaradi izjemno suverenih predstav v najtežjih gorskih etapah, v katerih mu tekmeci niso prišli do živega, nekateri komentatorji že pravijo "novi kanibal" in ga s tem primerjajo z velikim Merckxom. Kanibal je bil namreč njegov vzdevek, ko je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uničeval tekmece in osvojil pet zmag na Touru.

Merckx je tudi Pogačarju napovedal podobno, če ne še veličastnejšo kariero, šele 22-letni Slovenec pa je vesel tudi slovenske kolesarske renesanse, ki sta jo sprožila predvsem on in Primož Roglič, prvi slovenski zmagovalec velike tritedenske dirke (Vuelta 2019) in tudi nesrečnež, ki mu je zmago na Touru lani v predzadnji etapi na spektakularen in za slovenske ljubitelje kolesarstva tudi šokanten način, odpeljal prav Pogačar.

Sobotni kronometer Pogačarju nudi novo priložnost za zmago, to bi bila šesta za Slovenijo na 108. Touru. Foto: Reuters

Slovenija doživlja kolesarski bum

"Sam se še nimam za kolesarskega junaka, vseeno pa upam, da sem navdih za otroke, ki jih zanima ta šport. Lepo je, da v Sloveniji doživljamo pravi kolesarski bum. Kadarkoli se vrnem v domovino, sem navdušen nad tem, koliko ljudi se vozi na kolesih. Fantastično je," je novinarjem v Franciji razlagal Pogačar.

Jutri ga čaka še posamična vožnja na čas, v kateri velja za velikega favorita. Bo torej napadel še šesto etapno zmago za Slovenijo na tem Touru? "Traso sem si že ogledal in ugotovil, da je zelo hitra in ne prav zapletena. Kar všeč mi je. Po gorskih etapah imam že precej utrujene noge, bomo videli, kako bom spal in kako se bom počutil jutri. Ampak, seveda, poskusil bom zmagati."