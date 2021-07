V olimpijski vasi že dva pozitivna primera športnikov na covid-19

Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu so sporočili, da so na testiranjih v olimpijski vasi odkrili dva pozitivna primera športnikov na covid-19. Dan pred tem je bil pozitiven prvi izmed članov olimpijskih reprezentanc, vsi trije so v osamitvi, njihovih imen pa niso sporočili.

Tiskovni predstavnik OI Masa Takaya je dejal, da so prvi trije pozitivni primeri v olimpijski vasi "iz iste države in iz istega športa". Vsi trije so v sobah izolirani in jim dostavljajo obroke, testirali pa so vnovič tudi vse druge člane njihove reprezentance.

"Želimo, da bi bilo kar najmanj tveganja za zdravje. Zagotovimo lahko, da je z vsemi ukrepi poskrbljeno, da skorajda ne bo srečevanj olimpijcev s prebivalci Japonske," je zagotovil direktor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) za OI Christophe Dubi. Še vedno je namreč med prebivalci Japonske veliko zaskrbljenosti in negativnega razpoloženja zaradi izvedbe OI v času pandemije.

Omenjena trojica članov ene izmed olimpijskih reprezentanc je bila prva, ki je bila pozitivna v olimpijski vasi. Doslej je bilo v povezavi z OI odkritih 55 primerov med organizatorji, po prihodu tujih ekip na letališča ali v trening kampih reprezentanc po Japonski.

Med njimi je bil v soboto tudi predsednik južnokorejske namiznoteniške zveze in član Moka Ryu Seung-min. Pred odhodom na Japonsko je imel dva negativna testa in je tudi cepljen, a je bil po pristanku na letališču Narita pozitiven na covid-19.