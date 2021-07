Član češke odprave pozitiven na covid-19, težave tudi za Špance

"Kljub vsem ukrepom se na žalost nismo mogli izogniti tej situaciji," je dejal vodja češke olimpijske odprave Martin Doktor.

"Vsi drugi člani so bili negativni in vsi športniki so v redu in že v olimpijski vasi," je dodal dvakratni olimpijski prvak v sprintu na mirnih vodah z OI 1996.

Okuženi nima nikakršnih simptomov bolezni in je trenutno v samoosamitvi, tako kot vsi, ki so bili z njim v bližnjem stiku v letalu.

Sicer pa so organizatorji že pred tem poročali o enem pozitivnem primeru na novi koronavirus v olimpijski vasi.

Prvi primer covida-19 v olimpijski vasi

V olimpijski vasi v Tokiu so šest dni pred začetkom olimpijskih iger potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so v soboto sporočili organizatorji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ena oseba v vasi je okužena. To je prvi pozitiven zabeležen primer v vasi, ki so ga odkrili med testiranjem," je na novinarski konferenci dejal uradni govorec organizatorjev OI Masa Takaya. Organizatorji imena okužene osebe niso razkrili, je pa že zapustila vas, kjer bo med olimpijskimi igrami nastanjenih več tisoč športnikov in trenerjev. "Trenutno je ta oseba v hotelu," je povedal Takaya.

Prvi primer Covida-19 so odkrili tudi v olimpijski vasi. Foto: Guliverimage

Gre za tujega športnika

Japonski mediji sicer poročajo, da gre za tujega športnika. Vodja organizacijskega komiteja iger Seiko Hashimoto je ob tem povedala: "Delamo vse, kar je mogoče, da bi preprečili kakršen koli izbruh covida. Če bo prišlo do izbruha, bomo pripravljeni in bomo imeli načrt B." Hashimoto, ki razume, da je športnike strah zaradi zdravstvene situacije, se je zavezala, da organizatorji ne bodo skrivali primerov okužbe. "Športnike, ki prihajajo na Japonsko, je najverjetneje strah, kar popolnoma razumem. Zato moramo biti odkriti," je dejala.

Ni informacij, ali je bila oseba cepljena

Direktor organizacijskega odbora iger Toshiro Muto pa je povedal, da še ne vedo, če je bila oseba cepljena proti covidu-19. "Nimamo še informacije, če je bila ta oseba cepljena ali ne," je dejal Muto. Dodal je, da bodo športniki na igrah testirani vsak dan, pozitivne osebe pa bodo nemudoma napotene v samoizolacijo.

Na olimpijskih igrah, ki so bile zaradi pandemije prestavljene za eno leto, so sicer organizatorji uvedli vrsto varnostnih protokolov, s katerimi bi se izognili morebitnim okužbah. Igre, ki se bodo s slavnostno otvoritvijo pričele v petek, 23. julija, bodo tako potekale za zaprtimi vrati.

Španska olimpijska delegacija bo morala del opreme pustiti doma. Foto: Guliverimage

Španska olimpijska delegacija bo morala del opreme pustiti doma

Druga olimpijska delegacija španskih športnikov bo v Tokio prišla z zamudo. Letalo španske letalske družbe Iberia je namreč današnji let s 14.25 prestavila na 23.00, razlog za to pa je prekomerna teža opreme, ki so jo športniki in njihovi spremljevalci želeli odnesti s seboj.

Iz Iberije so sporočili, da je bila teža kar 25 odstotkov višja od običajne.

Kot poroča AFP, bi prevelika teža predstavljala nevarnost, drugi razlog, zakaj so prestavili let, pa so bile visoke temperature. Te so v Madridu, od koder potujejo olimpijci, danes presegle 40 stopinj. V delegaciji je sicer 221 ljudi, med njimi tudi predsednik španskega komiteja Alejandro Blanco.

Prva delegacija španskih olimpijcev je v Tokio odpotovala prejšnji četrtek.