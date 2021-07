Bach med obiskom Hirošime zavrnil očitke o političnih motivih

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Thomas Bach je danes, teden dni pred začetkom olimpijskih iger v Tokiu, obiskal tudi spominski park v Hirošimi. Bach je zavrnil očitke, da gre za politično potezo, poudaril je, da je to predvsem znak spoštovanja in ohranjanja tradicije olimpijskega premirja.

Bachu so pred obiskom Hirošime, kjer je v spominskem parku za žrtve napada z atomsko bombo ob koncu druge svetovne vojne tudi položil venec, očitali, da je to politična poteza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ena od japonskih civilnih iniciativ je v pobudi proti njegovemu obisku zbrala 70 tisoč spletnih podpisov, saj je menila, da poskušajo MOK in prireditelji iger zgodovinski spomin in status mesta Hirošime izkoristiti za izboljšanje položaja iger. Te imajo na Japonskem, čeprav je do začetka le še en teden, nizko podporo. Številni Japonci vidijo izvedbo iger v obdobju pandemije oziroma njenih posledic kot izsiljeno in nevarno za zdravje in življenje na Japonskem.

"Moj obisk nima nič skupnega s politiko, tega ne nameravamo politizirati," je ob tem dejal prvi mož MOK in opozoril tudi na tri tisoč let staro tradicijo prekinitve sovražnosti med igrami.

Bach je Hirošimo obiskal v družbi vodje organizacijskega komiteja iger Seiko Hašimoto, medtem ko je drugi visoki predstavnik krovne športne organizacije, predsednik koordinacijske komisije John Coates, danes obiskal Nagasaki, drugo mesto, ki ga je prizadel ameriški napad z atomsko bombo leta 1945.