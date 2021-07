Epski Tour končan, njegov kralj Tadej Pogačar!

Slovenski šampion Tadej Pogačar je poleg najprestižnejše rumene majice na tem Touru osvojil tudi pikčasto za najboljšega hribolazca in belo najboljšega mladega kolesarja na dirki. Lani je Pogačar postal drugi najmlajši zmagovalec Toura v zgodovini (za Francozom Henrijem Cornetom, zmagovalcem leta 1904), danes pa postal najmlajši kolesar z dvema zaporednima zmagama na francoski pentlji.

Matej Mohorič se je izkazal z dvema etapnima zmagama in končnim 31. mestom, njegov Bahrain Victorious pa je bila najboljša ekipa na dirki.

Luka Mezgec pa je prav na zadnji etapi s četrtim mesto dokazal, da bil lahko, če bi imel proste roke, tudi sam napadal etapne zmage, a je moral na letošnji dirki služiti moštvenemu kolegu Michaelu Matthewsu. Mezgec je bil 102. v skupnem seštevku.

Dirka po Franciji, 21. etapa (Chatou–Pariz, 108,4 km):

Konec: 108. Tour je končan! V zaključnem sprintu je slavil Belgijec Wout van Aert (Jumbo-Visma), ki je tako Marku Cavendishu preprečil, da bi prehitel Eddyja Merckxa na večni lestvici kolesarjev z največ etapnimi zmagami na Touru. Je pa Britanec osvojil zeleno majico.

Van Aert je bil v zaključnem sprintu hitrejši od Jasperja Philipsena (Alpecin Fenix), Cavendish je bil tretji, na četrtem mestu pa je končal Luka Mezgec (BikeExchange). Tudi Nemec Andre Greipel (Israel StartUp Nation) je svoj zadnji Tour končal z odličnim rezultatom, bil je peti.

19.15 (5 km do cilja) - Ubežniki so ujeti, zdaj so na sceno stopila sprinterska moštva.

19.08 (10 km do cilja) – Bonnmourjev poskus je nevtraliziran, na čelu glavnine so kolesarji Deceuninck QuickStepa, ki zdaj lovijo tri ubežnike in pripravljajo teren za Cavendishev napad na Merckxov rekord.

19.07 (11 km do cilja) – V lov za vodilno trojico se je podal še Bonnamour. Ubežniki vozijo 18 sekund pred glavnino.

18:53 (23 km do cilja) – Schelling, Valgren in Van Moer vztrajajo 22 sekund pred glavnino, v tej se vrstijo skoki.

18.48 (27 km do cilja) – Gilbert in Alaphilippe sta spet v glavnini, vodijo pa zdaj Schelling, Van Moer in Valgren. Pogačar vozi v varnem zavetju svojih tovarišev iz UAE Emirates.

18.45 (29 km do cilja) – prvotnega bega je konec, zdaj so glavnini pobegnili Alaphilippe, Gilbert in Schelling.

18.33 (26,5 km do cilja) – Bissenger je dobil leteči sprint na Elizejskih poljanah, Konrad in Sweeny sta zasedla drugo in tretje mesto, v sprinterskem obračunu v glavnini, pa je bil Cavendish močnejši od Matthewsa.

💚 🇮🇲 @MarkCavendish finishes ahead of 🇦🇺 @blingmatthews at the intermediate sprint! He consolidates his green jersey lead.



💚 🇮🇲 @MarkCavendish passe devant 🇦🇺 @blingmatthews au sprint intermédiaire ! Il conforte son avance dans la course au maillot vert. #TDF2021 pic.twitter.com/yCThqkDbjN — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Izidi letečega cilja na Elizejskih pljanah:

1. S. Bissegger 20 točk

2. P. Konrad 17

3. H. Sweeny 15

4. M. Cavendish 13

5. M. Mørkøv 11

6. M. Matthews 10

7. L. Mezgec 9

8. J. Alaphilippe 8

9. S. Colbrelli 7

10. D. Ballerini 6

11. L. Durbridge 5

12. B. Armirail 4

13. M. Donovan 3

14. D. Devenyns 2

15. P. Vakoč 1

18.30 (42 km do cilja) – Pedersen je popustil, Bissegger, Sweeny in Konrad pa vozijo 29 sekund pred glavnino.

18.26 (46 km do cilja) – Vodilni trojici, Stefanu Bisseggerju (EF Education-Nippo), Casperju Pedersenu (DSM) in Harryju Sweenyju (Lotto-Soudal) se je pridružil še Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe). Četverica vozi 15 sekund pred glavnino.

18.22 (49 km do cilja) - Bissegger, Pedersen in Sweeny so ušli glavnini. Nekaj kolesarjev je imelo težave s predrtimi pnevmatikami, Richard Carapaz pa se je za kratek čas ustavil pri zdravniškem avtomobilu. Nimamo podatkov, da bi imel Ekvadorec kakšne resnejše težave.

It's @TeamEmiratesUAE and the 💛 Yellow Jersey who lead us over the finish line to enter the first lap!@TeamEmiratesUAE ouvre la course pour le premier passage du peloton sur la ligne d'arrivée !#TDF2021 pic.twitter.com/wDtxIpNrMd — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

18.15 (55 km do cilja) – Kolesarji so se zapeljali tudi skozi kompleks slavnega muzeja Louvre, zdaj pa so že prvič na Elizejskih poljanah. Dirka se začenja zares, prvi kolesarji že poskušajo z napadi.

Le Louvre welcomes the Tour back to Paris 😍@MuseeLouvre accueille une nouvelle fois le Tour ! 😍#TDF2021 pic.twitter.com/zLYaPiqedp — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Karavana se je premikala precej ležerno, pa vseeno dovolj hitro, da je sprožila avtomatski radar za nadzor hitrosti prometa:

📸 Respect speed limits. 😉



📸 Attention aux limites de vitesse. 😉#TDF2021 pic.twitter.com/kGg2YC3lWN — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

17.59 (65 km do cilja) – Karavana je prispela v Pariz, za zdaj je vzdušje med kolesarji še povsem sproščeno, ko se bodo začeli krogi po središču francoske prestolnice pa se bo začelo tudi tekmovanje.

Foto: Guliverimage

Takole so se na čelo karavane postavili trije slovenski asi Pogačar, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (BokeExchange). Mohorič je iz žepa potegnil še startno številko 11, ki jo je do odstopa nosil Primož Roglič (Jumbo-Visma):

🇸🇮 The Slovenian riders celebrate this second Tour de France win without forgetting their fellow countryman @rogla! 💛



🇸🇮 Les Slovènes célèbrent ce deuxième titre consécutif sans oublier leur compatriote @rogla, forcé à l'abandon ! 💛#TDF2021 pic.twitter.com/ssUZnZKp4P — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Francozi so vendarle našli svojega junaka Toura v Francku Bonnamourju (B&B Hotels p/b KTM), ki je bil izbran za najbolj borbenega kolesarja na dirki. Tudi danes pa rumene startne številke nosijo kolesarji Mohoričevega Bahrain Victoriousa, najboljše ekipe na letošnji francoski pentlji.

17.20 (87 km do cilja) – Pogačarjeva ekipa danes kolesari v posebnih dresih, s katerimi slavi zmago Slovenca, medtem ko danes v beli majici kolesari Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), v pikčasti pa Wout Poels (Bahrain Victorious). Obe sta si zgolj sposodila od Pogačarja, ki bo Tour končal tudi kot najboljši hribolazec in najboljši mladi kolesar dirke. Le Cavendish danes brani zeleno majico pred Michaelom Matthewsom (BikeExchange). Britanec ima v tem seštevku 304 točke, Avstralec 269.

Foto: Guliverimage

17.00 (101 km do cilja) – Medtem ko so Tadej Poogačar in kolesarji UAE Emirates pozirali fotografom, so dosegli tudi edini gorski cilj današnje etape, Cote de Gres (IV. Kategorije), po edini točko je skočil Mikkel Bjerg.

16.40 - Karavana vozi zelo ležerno, "kilometer nič" je prečkala deset minut za predvideno časovnico. Nič čudnega, ta Tour je bil za kolesarje izjemno naporen. Danes ni startal Danec Jakob Fuglsang (Astana), zdelal ga je drugi odmerek cepiva proti Covidu. Zadnjo etapo je tako začelo 141 kolesarjev.

⚪🔴 Please! An autograph please!



⚪🔴 Monsieur, Monsieur un autographe s'il vous plait ! #TDF2021 pic.twitter.com/bUMQYK8WO3 — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

16.15 – Začela se je zaprta vožnja v zadnji etapi letošnje Dirke po Franciji. Ob 16.30 bodo kolesarji dosegli oznako "kilometer nič", a danes pravega dirkanja ne bo vse do zaključka etape, ko se bodo za še preostalih 70 točk udarili sprinterji. 20 jih je na voljo na letečem cilju (na 68. km etape, v tretjem krogu na Elizejskih poljanah), 50 pa jih čaka zmagovalca etape.

The final départ fictif of #TDF2021 😢



Le dernier départ fictif du #TDF2021 😢 pic.twitter.com/qiMDpgbnNU — Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2021

Mark Cavendish bo danes napadel rekord po številu etapnih zmag na Touru.