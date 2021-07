Dan, ki nas je pošteno zmedel: bili smo veseli in razočarani hkrati

Pred skoraj natanko desetimi meseci, v soboto, 19. septembra leta 2020 je takrat 21-letni debitant na Dirki po Franciji Tadej Pogačar na gorskem kronometru, predzadnji etapi Toura 2020 poskrbel za popolno senzacijo in šok, ko je z epsko vožnjo zmagal, medtem ko je imel dotlej vodilni Primož Roglič slab dan in je moral mlajšemu rojaku predati rumeno majico. Slovenci smo bili kar zmedeni, naš priljubljeni as je doživel bridek poraz, a s tem še en naš priljubljeni as veličastno zmago.

Še danes so kolesarski navdušenci v Sloveniji razdeljeni v dva tabora, Rogličevega in Pogačarjevega. Pa vse smo imeli tako lepo načrtovano. Roglič bi moral biti prvi Slovenec z zmago na dirki vseh dirk, Pogačar pa bi nato lahko kot njegov naslednik zagospodaril naslednjih deset let. A Pogačarju se je mudilo, nikogar ne bo čakal. Tak pač je, kot spoznavamo odtlej, če dirka, dirka na zmago, brezkompromisno, kot "kanibal" Eddy Merckx.

"Rogla bo tole 'formalnost' opravil z odliko ..."

Roglič je imel pred tistim usodnim kronometrom na La Planche des Belles Filles, 57 sekund prednosti pred Pogačarjem in glede na to, da je vožnja na čas Zasavčeva specialnost, dvomov skorajda ni bilo. "Rogla bo tole 'formalnost' opravil z odliko in v Parizu bo naslednji dan slavil največjo zmago v življenju," smo poslušali njegove zveste navijače. Pogačar bo imenitno dopolnil oder za zmagovalce in nas Slovence bo potem razganjalo od ponosa.

Prednost se je topila iz minute v minuto

Pogačar je startal pred Rogličem, pač po standardnem obrnjenem stanju v skupnem seštevku. In mladec je letel. Že na ravninskem delu trase je pridobival proti Rogliču, ki se je na 36,2-kilometrsko preizkušnjo podal dve minuti za njim. Iz minute v minuto se je Rogličeva prednost topila, na prvem merjenju vmesnega časa je Pogačarju predal 13 sekund, na drugem 36, nato je pred zaključnim vzponom menjal kolo - to je storil že na kronometru državnega prvenstva na Pokljuko nekaj mesecev prej, na katerem je prav tako ugnal Rogliča in nekako nakazal, kaj se bo dogajalo na Dirki po Franciji, ki je bila lani zaradi koronakrize izpeljana šele septembra -, pa nato le še stopnjeval tempo.

Neverjetno! Osupljivo! Je to sploh mogoče?!

Tudi Roglič je menjal kolo, a Pogačar je grizel in grizel, na tretjem merjenju vmesnega časa je Rogliču odvzel že minuto in 22 sekund. Neverjetno! Osupljivo! Je to sploh mogoče?! Tudi v naši redakciji je završalo. V cilj je Pogačar prikolesaril v 55 minutah in 55 sekundah, Nizozemca Toma Dumoulina je premagal za minuto in 21 sekund, Roglič pa se je še mučil v klanec in izgubljal. Bled, izčrpan, nemočen. V cilj je prišel z minuto in 56 sekundami zaostanka za Pogačarjem, bil je šele peti. Sanje o zmagi na Touru so se mu sesule v prah. Premagan in potrt je obsedel v cilju obkrožen s kolegi, ki so le v nejeveri zmajevali z glavami in se, tako kot mi, spraševali, kaj za vraga se je pravkar zgodilo.

Bil je čuden občutek. Res čuden.

Vsi smo tako čustvovali z našim poraženim junakom, ki nas je leto pred tem razveselil s sploh prvo slovensko zmago na Grand Tourih, ko je osvojil Vuelto, da smo čisto pozabili na to, da bi se v tistem trenutku v resnici morali veseliti zgodovinske prve slovenske zmage na največji dirki med vsemi. Pogačarjeve. Bil je čuden občutek. Res čuden. S srcem smo navijali za Rogliča in njegov zgodovinski podvig, nato pa tole. Če bi ga premagal kdorkoli drug, bi bili lahko vsaj malo jezni nanj, toda ne, tudi za ta čustveni ventil smo bili tako novinarji kot navijači prikrajšani.

Uživajmo, dokler lahko

Pogačar takrat z naravnost fantastično predstavo ni zgolj na največjem odru brezkompromisno najavil svojega prihoda in začetka ere Pogačar, pač pa je zarezal v slovensko psiho. Prisilil nas je k razmisleku, k samorefleksiji. Vsak pri sebi je moral razčistiti, kako naprej. Kako zdaj gledati na ta naš ponos, slovenski šport. To je bilo s posamezniki kot so Tina Maze, Petra Majdič, Peter Prevc enostavno, udobno. "Naš" je bil v teh primerih vedno le eden, zdaj pa sta "naša" kar dva. Zdaj ni več dovolj zgolj to, da je naš športni ljubljenec Slovenec, našo podporo delimo tudi na podlagi drugih kriterijev. Regijsko? Po osebnostnih simpatijah? Čem drugem?

Ampak ta izbira je v resnici privilegij. Še nedavno samo privilegij velikih, velesil. Francije z Anquetilom in Poulidorjem, Italije s Coppijem in Bartalijem ... Pogačar in Roglič sta torej tudi nas povzdignila v ta elitni klub. Zato uživajmo, dokler lahko, ne bo trajalo večno.