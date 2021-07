Mark Cavendish, ladies and gentlemen. pic.twitter.com/lls0NyJofM — Max Vanhove (@MaxBets001) July 16, 2021

Incident, ki je pritegnil obilo pozornosti, se je zgodil pred začetkom 19. etape s startom v kraju Libourne, ko je Cavendish, znan po tem, da je izredno zahteven do svojega osebja in natančen glede opreme, še zadnjič preverjal nastavitve na kolesu. Očitno nezadovoljen z videnim je najprej ozmerjal mehanika in nato besno odvihral na moštveni avtobus.

Glede na to, da je njegov izbruh videlo kar nekaj navijačev, ki so se zbrali pred avtobusom ekipe Deceuninck-QuickStep z željo, da bi videli sprinterskega zvezdnika, je videoposnetek kakopak "ušel" tudi na družbena omrežja.

Mark Cavendish ima danes zadnjo priložnost na letošnjem Touru, da preseže rekord Eddyja Merckxa, ki je v svoji karieri dosegel kar 34 etapnih zmag. Foto: Guliverimage

Po izbruhu javno opravičilo

Cavendishu tako ni preostalo drugega, kot da se za dogodek javno opraviči. Glede na obdobje, v katerem živimo, je za to izbral družbena omrežja. Posul se je s pepelom, češ da si takega izbruha ne bi smel privoščiti, in polaskal mehanikom, ki jih je označil za svoje prijatelje.

"S svojimi mehaniki imam že več kot desetletje izredno prijateljski odnos. Neprestano se trudijo za to, da zagotovijo, da sem na kolesu varen in uspešen. Čeprav se zavedajo, kako hitre jeze sem, ko se znajdem pod stresom, pa si nihče, še posebej tisti, ki so ti blizu, ne zaslužijo, da kdo nad njimi povzdiguje glas," je zapisal Cavendish in dodal, da je eden največjih dejavnikov za uspeh ekipe Deceuninck-QuickStep dejstvo, da so vsi člani ekipe kot družina.

"Da se imamo radi in nam je mar za drugega. Vsi pogovori bi morali ostati znotraj družine," je še zapisal in zagotovil, da sta z mehanikom razčistila spor.

Kot dokaz je poleg objavil fotografijo, na kateri pozira ob dveh nasmejanih mehanikih. Eden od njiju je prav tisti, na katerega je pred 19. etapo stresel jezo.