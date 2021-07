Eksplozija navdušenja v Pogačarjevi "Rumendi", v Parizu vse pripravljeno #video

V Komendi, domačem kraju dvakratnega zmagovalca Dirke po Franciji Tadeja Pogačarja, so pozdravili uspeh njihovega krajana. Že vse dopoldne so lokalni rondo oblačili v rumeno barvo, pravkar pa spremljajo zadnjo etapo, parado šampionov, ki se bo končala nekaj čez 19. uro. Tej bo sledila še ceremonija podeljevanja majic in pokala zmagovalcu najprestižnejše kolesarske dirke na svetu. In kako je na cilju v Franciji?