Zajtrk z Luko Dončićem in kolegi

Četrtkov dan lahko začnete v družbi slovenske košarkarske reprezentance. Četi Aleksandra Sekulića bo po uvodni zmagi (118:110) nad Argentino, ob kateri je z 48 točkami blestel prvi zvezdnik Luka Dončić, tokrat nasproti stala gostiteljica Japonska.

Azijci so na prvem srečanju priznali premoč Špancem (77:88), usodna je bila druga četrtina, ki so jo izgubili s 14:30, tako da zaostanka niso več nadoknadili.

Slovenija in Japonska sta doslej odigrali le eno medsebojno tekmo. Na pripravljalni tekmi 26. junija leta 2004 v Slovenskih Konjicah so s 84:68 zmagali Slovenci.

Alja Kozorog se bo poskušala prebiti v finale. Foto: Guliverimage

Le malce zatem, ko bodo na parket stopili košarkarji, bo v akciji tudi kanuistka Alja Kozorog, ki se bo poskušala prebiti v finale. Če ji to uspe, jo danes čakajo še finalni boji. V kvalifikacijah je vknjižila osmi čas.

Nov nastop čaka štajersko plavalko Katjo Fain, plavala bo v kvalifikacijah na 800 metrov prosto. Nove regate so pred jadralcem Žanom Lukom Zelkom v laserju ter jadralkama Tino Mrak in Veroniko Macarol v razredu 470.

Tina Mrak in Veronika Macarol nadaljujeta boj z vetrom. Foto: Uros Kekus Kleva Photography

Podelili bodo 17 kompletov odličij

Četrtek prinaša kar 17 končnih odločitev. Znani bodo štirje olimpijski prvaki v plavanju, in sicer na 100 in 800 metrov prosto v moški konkurenci, na 200 metrov prsno v moški in na 200 metrov delfin v ženski konkurenci.

V veslanju se bodo borili za odličja v obeh konkurencah dvojec brez krmarja in lahki dvojni dvojec. Znane bodo dobitnice medalj v namiznem tenisu in mnogoboju športne gimnastike, v katerem je prva zvezdnica Simone Biles odpovedala nastop.

Na tatamiju se bodo za odličja borili judoisti do 100 in judoistke do 78 kilogramov, sabljačice se bodo pomerile v floretu, strelci in strelke pa bodo končali nastope v trapu.