Roglič v boj za odličje, Jorgić in Kauzer za polfinale

Primož Roglič bi bil danes na posamični vožnji na čas v normalnih razmerah eden od favoritov za odličje, a po padcu na letošnji Dirki po Franciji ni v najboljšem stanju. Na olimpijski cestni dirki je močno trpel, vseeno pa bo danes stisnil zobe in poskušal presenetiti favorizirane tekmece.

Pomembna prva preizkušnja v kvalifikacijah slaloma na divjih vodah čaka tudi kajakaša Petra Kauzerja, ki bo skušal vsaj ponoviti uspeh izpred petih let, ko je v Riu de Janeiru osvojil srebrno medaljo. Danes si mora le zagotoviti nastop v polfinalu, ta bo na sporedu jutri, kot tudi finale.

Peter Kauzer začenja obrambo srebra iz Ria. Foto: Nina Jelenc

Na delu bo tudi najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, ki je včeraj v osmini finala danes šokiral domačega kandidata za medaljo Tomokazujuha Harimotuja, četrtega igralca sveta, in se bo danes za vstop celo v polfinale pomeril s sedmim igralcem sveta, Tajvancem Yun Ju Linom.

Kanuistko Aljo Kozorog čaka debitantski olimpijski nastop v slalomu na divjih vodah, od preostalih Slovencev pa bo na delu le še plavalka Janja Šegelj v kvalifikacijah na 100 metrov prosto.

Olimpijski nastop bi morali v razredu 470 danes začeti tudi jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol, ki sodita najmanj v širši krog favoritinj za medalje, a so prireditelji to tekmo zaradi neugodnih vremenskih razmer prestavili na četrtek.

23 končnih odločitev

Danes bodo razdelili 23 kompletov medalj. Poleg moških v kolesarski vožnji na čas, se bodo za odličja danes pomerila tudi dekleta, telovadci se bodo merili v finalu mnogoboja, judoisti v kategoriji do 90 in judoistke pa v kategoriji do 70 kilogramov, medalje bodo delili še v dviganju uteži (do 73 kg), sinhronih skokih v vodo (moški, trimetrska deska), konjeniški dresuri ter ekipni tekmi z mečem za moške, znani pa bodo tudi dobitniki olimpijskih medalj v košarki 3x3 in ragbiju.

Največ končnih odločitev pa bo v veslanju in plavanju. Prvi se bodo v obeh konkurencah merili v dvojnem dvojcu, dvojnem četvercu in četverec brez krmarja, plavalce čakajo odločilni boji na 200 metrov delfin in štafeta 4 x 200 metrov prosto, plavalke pa na 200 metrov prosto in mešano ter na 1500 metrov prosto.

28. julij, slovenski nastopi: 5.50, kajak - kanu, ženske, kanu, slalom - Alja Kozorog 6.50, kajak - kanu, moški, kajak, slalom - Peter Kauzer 9.00, namizni tenis, moški, četrtfinale - Darko Jorgić 9.00, cestno kolesarstvo, moški, kronometer - Primož Roglič 12.00, plavanje, ženske, 100 m prosto - Janja Šegel

