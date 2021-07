Jadralki Mrak in Macarol v prvi OI regati osmi

Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta bili osmi v prvi regati razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu. Med 20 posadkami, ki so nastopile, sta bili najboljši Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. Za svetovnima prvakinjama izpred štirih let sta Slovenki zaostali minuto in 40 sekund. Danes je predvidena še ena regata.