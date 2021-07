Američanke in Latvijci do premiernih naslovov

Košarkarji Latvije so zmagovalci zgodovinskega premiernega olimpijskega turnirja v košarki 3x3. V današnjem finalu so premagali košarkarje Rusije, ki nastopajo pod nevtralnimi simboli. V malem finalu so bron osvojili predstavniki Srbije, ki so nadigrali Belgijo. Pri dekletih so se zlata razveselile Američanke, ki so v finalu ugnale Rusinje. Bron je pripadel Kitajkam.

Ulična košarka oziroma košarka 3x3 je med novimi disciplinami, ki so jih uvrstili na OI v Tokiu, ob rolkanju in deskanju na valovih ter tudi za Slovenijo atraktivnem športnem plezanju.

Latvijci, v ekipi so bili Agnis Čavars, Edgars Kruminš, Karlis Lasmanis in Nauris Miezi, so v velikem finalu z izidom 21:18 ugnali predstavnike Rusije, ekipo, ki so jo zastopali Stanislav Šarov, Aleksander Zujev, Ilja Karpenkov in Kiril Pisklov.

Srbi v sestavi Dušan Bulut, Dejan Majstorović, Aleksandar Ratkov, Mihailo Vasić so bili v malem finalu za tretje mesto premočni za ekipo Belgije, ki so jo ugnali z 21:8.

V polfinalu so predstavniki ruskega olimpijskega komiteja odpravili Srbe z 21:10, Latvijci, svetovni podprvaki izpred dveh let, pa so bili boljši od Belgije z 21:8.

Slovencev in svetovnih prvakov izpred dveh let ni bilo v Tokiu

Svetovni prvaki iz ZDA iz leta 2019 se niso uvrstili v Tokio. Prav tako so brez olimpijskega turnirja ostali Slovenci. Slovenijo, za katero so nastopili Adin Kavgić, Simon Finžgar, Gašper Ovnik in Anže Srebovt, so na kvalifikacijskem turnirju junija v Debrecenu v polfinalu izločili Madžari. Boj za olimpijsko vstopnico pa je nato pripadel Belgijcem.

Foto: Guliverimage

Pri dekletih slavile Američanke

Američanke so na današnji tekmi v košarki 3x3 premagale Rusinje, ki na olimpijskih igrah tekmujejo pod nevtralno zastavo in simboli ruskega olimpijskega komiteja. Ameriške reprezentantke so tako postale prve olimpijske prvakinje v tej disciplini, ki je v Tokiu prvič na olimpijskem sporedu. Bronasto medaljo si je nadela kitajska reprezentanca.