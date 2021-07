Prvi odličja napadajo naši kolesarji: Pogačar in Roglič v boj

Že na prvi pravi tekmovalni dan na olimpijskih igrah v Tokiu se bodo za odličja bojevali slovenski kolesarji. Reprezentanca s Tadejem Pogačarjem, Primožem Rogličem, Janom Tratnikom in Janom Polancem spada v ožji krog favoritov za zlato na cestni dirki, a to še zdaleč ne bo edini slovenski nastop to noč.

Dvakratni zmagovalec Toura, Tadej Pogačar, ter dvakrat šampion Vuelte Primož Roglič, sta globalni zvezdi, nenazadnje gre za prvega in tretjega kolesarja z lestvice Mednarodne kolesarske zveze, zato ob izvrstnima garačema Janu Tratniku in Janu Polancu, slovenska četverica na današnji cestni dirki upravičeno spada med favorite za olimpijsko zlato.

Dvestoštiriintridesetkilometrska cestna dirka se bo začela ob četrti uri zjutraj po slovenskem času.

V boj za odličje se lahko ponoči vmeša tudi naša strelka Živa Dvoršak, ki so z zračno puško na deset metrov čaka najprej predtekmovanje (začetek ob 1.30), nato pa, če se bo vanj uvrstila, ob 7.45 še finale v tej disciplini.

Na delu bo tudi Živa Dvoršak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi judoistka Maruša Štangar bo v svoji kategoriji do 48 kilogramov zgodaj zjutraj (4.00) po slovenskem začela s tekmovanjem, morebitni finale v tej kategoriji pa bo dopoldne, dvajset minut pred poldnevom. Štangarjeva se bo v prvi borbi pomerila s Korejko Yujeong Kang.

Dvoboj prvega kroga namiznoteniškega turnirja v posamični konkurenci zjutraj, ob 8.45, čaka še nosilca slovenske zastave na slavnostnem odprtju iger Bojana Tokića. Pomeril se bo s Kanadčanom Jeremyjem Hazinom.

S tekmovanjem začenjajo še plavalci, na delu bosta Katja Fain na 400 metrov mešano in Martin Bau na 400 metrov prosto. Dogajanje v tokijskem centru za vodne športe se bo začelo ob 12. uri po slovenskem času.

Končne odločitve

Danes bodo odličja podelili v lokostrelstvu, mešanim parom, kolesarjem na cestni dirki, sabljačem in sabljačicam v disciplinah meč in sablja, v judu v ženski kategoriji do 48 kilogramov ter moški do 60 kilogramov, v strelstvu ženskam na deset metrov z zračno puško, moškim pa na deset metrov s pištolo, v taekwondoju ženskam do 49 ter moškim do 58 kilogramov in še v dviganju uteži ženskam do 49 kilogramov.

24. julij, spored slovenskih nastopov: 1.30, strelstvo, ženske, zračna puška 10 m - Živa Dvoršak 4.00, kolesarstvo, moški, cestna dirka - Tadej Pogačar, Jan Polanc, Primož Roglič, Jan Tratnik 4.00, judo, ženske, do 48 kg - Maruša Štangar 7.45, strelstvo, ženske, zračna puška 10 m, finale – Živa Dvoršak? 8.45, namizni tenis, moški, predtekmovanje - Bojan Tokić 11.38, judo, ženske, do 48 kg, finale – Maruša Štangar? 12.38, plavanje, moški, predtekmovanje, 400 m prosto - Martin Bau 13.05, plavanje, ženske, predtekmovanje, 400 m mešano - Katja Fain

