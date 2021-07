V olimpijski bazen četrt stoletja po mami

Kajakaša Peter Kauzer in Špela Ponomarenko sta imela v Petru Kauzerju st. in Stjepanu Janiću ob sebi že na preteklih igrah poleg trenerjev tudi očeta oziroma moža, slovenska reprezentanca pa s plavalko Katjo Fain in Metko Sparavec ponuja tudi par hčerka – mama .

Pred dobrim letom je Katja Fain v domači sobi nase potegnila kopalke, si nadela plavalno kapo, pripravila očala, oblekla plavalni plašč, ga zavezala okrog pasu, stopila v natikače ter se po stopnicah in klančini spustila do garaže. Tam jo je čakala mama. Brez kakšnih napotkov o domačih opravilih, a vseeno z zelo jasno usmeritvijo in načrtom. V domači garaži je namreč Metka Sparavec, nekdanja vrhunska plavalka in olimpijka, zdaj pa mama in trenerka, za hčerko in zelo obetavno plavalko postavila dva metra širok in štiri metre dolg bazen.

Ko smo Fainovi, eni od zgolj treh članov slovenske bazenske plavalne zasedbe na OI, in Sparavcevi dogodek omenili v Tokiu, sta v en glas zatrdili, da sta globoko v sebi tudi ob tistih garažnih treningih, ko je bila Katja pripeta na elastiko in je na mestu "nabirala" kilometre, kar je bil ob zaprtih bazenih v času pandemije njen približek plavalnim treningom, verjeli v olimpijski nastop. Zdaj je pred vrati, ki bodo za gledalce sicer zaprta, a 19-letna Mariborčanka bo 25 let po mami skočila v olimpijski bazen.

Maj 2020: trening v domači garaži Foto: Matjaž Vertuš

Ko smo ju srečali v olimpijski vasi, je Katja zvedavo pogledovala naokrog. Kot bi z očmi iskala kakšnega globalnega zvezdnika. "Vsi pravijo, da so prve olimpijske igre nekaj posebnega. Vesela sem, da lahko preverim te besede. Že ko sem izpolnila normo, sem žarela od sreče. Zdaj črpam te občutke, obenem pa vem, da sem tu zaradi tekmovanj," pravi plavalka, ki bo nastopila v disciplinah 400 m mešano ter 800 m in 1500 m prosto.

"Kljub mladosti imam nekaj tekmovalnih izkušenj, a prav nobenega ni mogoče primerjati z olimpijskimi igrami. Že bivanje v olimpijski vasi je nekaj posebnega. Gre za izjemno doživetje, čeprav vem, da bi čutila še večji vrvež, če ne bi bilo vseh ukrepov. A čeprav je vzdušje v olimpijski vasi sproščeno, verjamem, da bom pred samim štartom čutila precej večji pritisk kot pred drugimi tekmami," pravi bronasta plavalka mladinskega evropskega prvenstva 2018.

Na večji članski preboj še čaka. Utopično bi ga bilo pričakovati prav v Tokiu, zato jo je tudi mama in trenerka v isti osebi posvarila, naj kljub rezultatskim ambicijam ohranja visoko raven potrpežljivosti ter OI 2020 sprejme kot eno od naložb v prihodnost. "Te olimpijske igre so zanjo v prvi vrsti nabiranje izkušenj. S tem nimava težav, ne jaz ne ona. Doma se veliko pogovarjamo o tem. Kariera se gradi postopoma. Vesela sem tudi, da uspešno napreduje. Njen čas bo prišel. No, olimpijski finale pa bo morala znati odplavati," pravi 42-letna Mariborčanka.

Foto: Matjaž Vertuš

Kot kaže, ji je hčerka, ki je zgodaj doseženo normo lahko izkoristila za sproščene priprave, prisluhnila. "Zadovoljna bom z osebnimi rekordi. To je tudi cilj. Osredotočena sem torej na čas in spopadanje s pritiskom. Kam me bo to popeljalo, bomo videli. Ne bom dajala rezultatskih napovedi," je pristavila Štajerka, ki bo prihodnji mesec dopolnila 20 let. Izkušnje ji bodo tako prav prišle čez tri leta v Parizu in morda tudi čez sedem let, ko se bo olimpijska družba vrnila v ZDA, natančneje v Los Angeles.

In kakšne so mamine primerjave med Atlanto 1996 in letošnjimi igrami z zamikom? "Dolgčas nam ni. Ne zdaj in ne tedaj. Stalno se nekaj dogaja. Žal je zdaj veliko omejitev. Tistega leta 1996 jih ni bilo. Bili smo bolj svobodni. Zame pa je razlika tudi to, da mi ni treba skakati v bazen," pravi nekdanja slovenska športnica leta, ki je svojo kariero, v kateri je med drugim osvojila tudi bronasto kolajno na EP, zaključila malo pred olimpijskimi igrami leta 2000 v Sydneyju. Zdaj se je vrnila na tekmovanje pod petimi krogi. V novi vlogi.