Roglič in Pogačar v središču pozornosti, toda …

Slovenska kolesarska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič sta slekla klubska dresa in se povezala v olimpijski ekipi Slovenije. Foto: Guliverimage

"Ne bodo nas čakali ali nas kar tako pripeljali do zadnjega vzpona," živahno dogajanje na cestni kolesarski dirki, pred katero sta v središču mednarodne pozornosti tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar, pričakuje slovenski selektor Andrej Hauptman, sicer tudi športni direktor pri UAE.

Foto: Sportida V marsikateri športni panogi bi ob izhodišču, ki ga ima Slovenija v kolesarstvu, lahko napovedali, da je odličje na pladnju. Pregovorna nepredvidljivost olimpijskih preizkušenj pa tako tudi selektorja slovenske kolesarske reprezentance Andreja Hauptmana, sicer lastnika kolajne s svetovnega prvenstva in petega z olimpijskih iger leta 2004, silita v zadržanost. Kljub temu, da bo v soboto na prvi tekmovalni dan olimpijskih iger na 234 kilometrov dolgo preizkušnjo, ki za nameček s profilom zagotavlja selektivnost, poslal Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ob tem pa še Jana Polanca in Jana Tratnika. Preizkušnja s 128 kolesarji iz 58 držav se bo začela ob 4.00 po slovenskem času, po petih kategoriziranih vzponih in skupno kar 4.865 premaganih višinskih metrih pa končala na dirkališču pod goro Fuji.

Cestna kolesarska dirka bo vsekakor eden od slovenskih vrhuncev OI 2020. Nam lahko kot selektor postrežete z vpogledom v slovenski tabor, ki, podobno kot tekmeci, ni nastanjen v olimpijski vasi?

Smo optimisti. Tekma pa bo pokazala, kam spadamo. Stanje? Vse je OK. Primož Roglič se po padcu na Touru zdaj počuti dobro. Tudi ob vožnji v klanec je videti dobro. Ustrezno sta pripravljena tudi Jan Tratnik in Jan Polanc. Tadej Pogačar je motiviran, videli pa bomo, v kolikšni meri si mu je uspelo po koncu francoske preizkušnje napolniti baterije. Po drugi strani velja izpostaviti, da je vsaj polovica kolesarjev, ki bodo nastopili v soboto, sodelovala na Touru. No, seveda ne vsi v boju za skupno razvrstitev.

Spominjamo se olimpijske preizkušnje v Pekingu, ki sta jo zaznamovala smog in vlaga. Tudi japonska dobrodošlica z visokimi temperaturami in vlago ne vpliva prav blagodejno …

Res je. Tekmo bosta prav gotovo zaznamovali vročina in vlaga. Naša naloga bo skrb za hidracijo. Želodec lahko sprejme, kolikor pač lahko. Sicer pa so ekstremne razmere za vse enake.

Delujete na najvišji klubski ravni. Lahko po tej plati primerjate oder, ki je pričakal kolesarje pod goro Fuji?

Vajeni smo dodatnih okrepčilnih postaj. Tukaj bi jih zato želeli več. Treba se bo znajti, tako da se bodo fantje večkrat pomaknili do spremljevalnega vozila.

Andrej Hauptman: na Touru v zmagoviti ekipi. Tudi na OI? Foto: Vid Ponikvar

A tudi ta okoliščina je bila verjetno pričakovana?

Da, tudi na tej ravni je pomembno, da so pravila igre enaka za vse.

Projekt Tokio 2020 se je za vas začel že pred leti, torej pred zadnjima Dirkama po Franciji. Kako domače se počuti ekipa? Kako dobro pozna specifike proge?

Primož Roglič je tukaj treniral že predlani. Spoznal je progo in opravil nekaj treningov. Lani sva se želela pod Fuji podati tudi z Goranom Penkom, a so naju zaustavile svetovne razmere, povezane z novim koronavirusom. Po drugi strani pa so nam sodobne aplikacije in pregled na Googlovih zemljevidih ustvarili dober občutek. Takoj po prihodu v Tokio sem se tudi sam podal na progo. Glede na prometne zamaške sem lahko vesel, da sem se do trenutka najinega pogovora vrnil nazaj. Pod črto, s progo smo seznanjeni. Večjih neznank ni.

Profil trase obeta spektakularno dirko. Edino, kar verjetno lahko zatrdite v tem trenutku, je, da na šprint glavnine za olimpijsko zmago ne gre računati.

Tako je. To možnost lahko takoj odmislimo.

Kar je voda na slovenski mlin. S tem sva prišla do ključne točke. Prav zanimivo je, s kakšnim spoštovanjem se v kolesarskih krogih govori o Sloveniji. Tudi pričakovanja so temu primerna. Kako to vse skupaj dojemate?

Slovensko kolesarstvo ima trenutno številki 1 in 3 na svetovnih lestvicah. A ne gre le za trenutno stanje. Slika je podobna že daljše obdobje. Se pa vsi skupaj zavedamo specifičnosti kolesarstva in olimpijske dirke. Vedno smo priča presenečenjem. Preizkušnja je drugačna kot običajne, saj ekipe na cesti nimajo osmih kolesarjev, zaradi česar težje nadzorujejo potek. Čaka nas zelo nepredvidljiva sobota.

Andrej Hauptman je pred 20 leti takole osvojil odličje na SP. Foto: Guliver Image

Pogačar ali Roglič? Vprašanje dnevnega počutja, tekmovalnega navdiha?

Če se bosta skupaj znašla v zaključku, vem, da sta odlično pripravljena. A ponavljam, v teh ekstremnih razmerah in ob upoštevanju specifičnosti olimpijskih tekem se lahko marsikaj obrne na glavo. Jasno je tudi, da se lahko začne tekma razpletati še precej pred zaključkom. Navsezadnje se druge reprezentance zavedajo naše moči. Ne bodo nas čakali ali nas kar tako pripeljali do zadnjega vzpona.

Kako podrobno imate v tem trenutku razdelani taktiko, predvsem pri "pokrivanju" morebitnih pobegov ali lastnih akcijah?

Dirko zahtevno ali preprosto vedno naredijo kolesarji. Seveda imamo nekaj dogovorov, a prilagajali se bomo tudi taktikam drugih reprezentanc. Napovedi so nehvaležne. Obžalujem pa, da v ekipi nimamo še petega kolesarja. A ker smo predlani, ko so se zaključevali seznami, izpolnjevali pogoje za četverico, se bomo morali znajti tudi v tej zasedbi.

V Tokio ste pripotovali iz Pariza, kjer ste kot športni direktor pri UAE pozdravili Pogačarjevo zmago. Kdaj bosta lahko tudi nazdravila?

Nazdravili smo, a zelo na kratko. Tudi Tadej se je hitro preusmeril na olimpijske igre. Po sezoni bo dovolj časa za analize in tudi kakšno nazdravljanje.

Primož Roglič bo med favoriti tudi v kronometru, ki bo na sporedu sredo. Foto: Reuters

A na kakšen zanimiv odziv iz Združenih arabskih emiratov ste zanesljivo že naleteli …

Na prvi delovni dan so vsi nosili rumene majice. Tudi stavbe so bile rumeno osvetljene, na najvišji pa je bila mogočna Tadejeva podoba.

Slišali smo, da se bo Pogačar tja podal takoj po olimpijski tekmi.

Tako je. Že v soboto ali nedeljo odhaja v ZAE. Jaz ostajam v Tokiu do kronometra.

Tam bosta spremljali Rogliča. Gre za njegovo veliko priložnost?

Kronometer mu je pisan na kožo. Če mu za cestno tekmo v nogah še manjka kakšna tekma, pa je za kronometer spočitost dobra.

Bi dejali, da je zaradi nezgod v Franciji še toliko bolj lačen uspeha?

Za njim je uspešna sezona, čeprav je imel na osrednji dirki kar nekaj smole. Res upam, da je to smolo pretopil v motivacijo. Verjamem, da mu bo uspelo.