"Najbolj veseli smo, če nimamo dela. To pač pomeni, da so športniki zdravi," nam je ob robu zadnjih zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu dejal takratni prvi mož zdravniške odprave Matjaž Turel. "To je za nas, zdravnike, vedno zlato olimpijsko pravilo," nam je tri leta in pol pozneje v olimpijski vasi v Tokiu hitro pritrdil Matjaž Vogrin, ki to vlogo opravlja na poletnih igrah. Kmalu zatem smo morali, ob posredovanju koordinatorke medijskega območja, oboji storiti korak nazaj. Razdalja dveh metrov je tukaj pač zakon. To je eno v množici načel, ki jih narekuje skrb za preprečevanje širitve novega koronavirusa.

Primož Roglič je nared za dva nastopa v Tokiu. Foto: OKS/Aleš Fevžer Dr. Vogrin je ob tem hitro pripomnil, da ga v tem trenutku bolj kot virus skrbijo visoke temperature in odstotek vlage. "Da, glavna težava ni koronavirus, ampak vročina. Ravno sem se vrnil s treninga kajakašev in kanuistov na divjih vodah. Živo srebro se je povzpelo do 34 stopinj. Še voda je imela 30 stopinj. Če dodamo še vlago, lahko zaključimo, da je to zelo težko prenašati. Zato smo aktivirali vse protokole za takšne primere. Gre za hladne brisače, hladilne jopiče, ledene kopeli, rehidracijske napitke … Brez tega ne bo šlo. Res pa je, da je bila ta težava tudi pričakovana. Športniki so vedeli, kam se podajajo. Po drugi strani pa so pogoji enaki za vse tekmovalce," pravi izkušeni 56-letni zdravnik iz UKC Maribor.

Največ težav je imel sicer njegov someščan, jadralec Žan Luka Zelko, a tudi njegov nastop na regatnem polju ni vprašljiv. "Zdravstveni karton slovenske olimpijske reprezentance je prazen. Da, imeli smo nekaj dela, nekaj manjših poškodb, ki pa so sanirane. Lahko vam zagotovim, da bodo vsi športniki, ki so že pripotovali, zanesljivo nastopili," pravi Vogrin, ki je postregel še s spodbudnimi novicami iz kolesarskega tabora. Osmoljenec nedavno končanega Toura Primož Roglič je namreč saniral poškodbe, zaradi katerih je predčasno zapustil Francijo. Da je povsem nared za dva olimpijska nastopa (po sobotni cestni dirki bo nastopil še na sredinem kronometru), mu je potrdil tudi klubski zdravnik Jumbo- Visme, s katerim je bil pred kratkim v stiku.

Slovenski športniki v Tokiu niso bili med okuženimi. Foto: Guliver Image

Na kakšen način pa so na zdravniški ravni igre pričakali Japonci? "Za vse je odlično poskrbljeno. V okviru olimpijske vasi se nahaja poliklinika, ki ponuja vse storitve, nujno potrebne za športnike. Pri tem merim na splošno medicino in tudi na interno, pa na kirurgijo, fizioterapijo, ortopedija. Še kiropraktiki in zobozdravniki so na voljo 24 ur na dan. Nekaj teh uslug smo potrebovali. Tudi magnetno resonanco in akupunkturo. Vsi postopki so potekali brez težav. Še največ jih je s prevozi," odgovarja prvi med slovenskimi olimpijci s Hipokratovo prisego. Poleg njega sta na prizorišču OI še Katja Ažman Juvan in Marko Macura, ki drži roko nad košarkarsko reprezentanco.

Vsi so že premagali tudi težave, povezane s časovno razliko, zaradi katere so v Tokio pripotovali predčasno. Posledično dr. Vogrin ne more prav podrobno spremljati tekem NK Maribor, s katerim sodeluje že debelih 22 let. Prav v času OI čaka dodobra spremenjeno vijoličasto četo, ki deluje pod njegovim zdravniškim okriljem, kar nekaj pomembnih tekem. Od evropskega obračuna s Hammarbyjem v konferenčni ligi do večnega derbija z Olimpijo. Pravi, da bo pesti stiskal od daleč. "Bomo videli … Ekipa je nova," je o tej temi dejal Matjaž Vogrin.