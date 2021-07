Rožman pred novo evropsko oviro ne išče alibija

Maribor po turbulentnem uvodu v novo sezono in zmago nad Celjem v 1. SNL s 3:2 čaka druga ovira v kvalifikacijah za nastop v konferenčni ligi. Štajerci so že igrali, in sicer so v 1. krogu izločili armenski Urartu s skupnim izidom 2:0, zdaj pa jih čaka precej močnejši švedski Hammarby, ki tekme igra na umetni travi, kar bo posebna preizkušnja tudi za Mariborčane.

"Pogoji za igro bodo morda specifični, a daleč od tega, da bi pomenili morebitni alibi. Vsaka misel v drugo smer bi bila zgrešena. Smo mlada ekipa, željna dokazovanja, ki mora biti osredotočena le na našo zastavljeno pot. Po informacijah, ki jih imamo, se obeta zelo dobro ozračje na stadionu, kar bo le še dodaten motiv," je pred tekmo za uradno spletno stran Maribora dejal trener Simon Rožman.

Štajerci so v 1. krogu izločili armenski Urartu s skupnim izidom 2:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Potrebovali bodo tudi nekaj sreče

Švedski klub je v pretekli sezoni izpadel v drugem krogu kvalifikacij za ligo Europa, tekmovanje v švedskem prvenstvu pa je sklenil na osmem mestu. Ima pa Hammarby na skoraj dvakrat več ocenjeno vrednost ekipe (16,48 milijona evrov) od Maribora (9,41 milijona evrov), ekipa pa je novo sezono švedskega prvenstva začela v začetku julija.

"Energija v tej zgodnji fazi sezone ne bi smela biti vprašljiva, imamo dovolj širok kader, ki zmore prestati raznolike izzive. Vemo, kaj nas čaka v Stockholmu. Zanimiva preizkušnja proti tekmecu iz kakovostne lige. Glede na kratek čas smo se ustrezno pripravili na nasprotnika. Potrebovali bomo tudi kanček sreče, da uresničimo cilj, vendar smo v dobrem stanju in z našo strategijo, z doslednim izpolnjevanjem vseh nalog se lahko vrnemo v Maribor s spodbudnim izhodiščem za povratno tekmo," je prepričan Rožman.

Martin Milec je bil v nedeljo kot prvi igralec v 1. SNL deležen aktiviranja tehnologije VAR in "dobil" dvoboj s preklicano odločitvijo o enajstmetrovki ter rdečem kartonu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V taboru slovenskih podprvakov se zavedajo, da jih čaka težka naloga. "Želimo si napredovanja v 3. krog. Vemo, da nas čaka zahtevna, trda preizkušnja na specifičnem igrišču. Prvih 90 minut še ne bo odločilnih, seveda pa si želimo priti do ugodnega rezultata. Ko igraš evropske kvalifikacije, gre za tekme, za katere se živi," je pred tekmo dejal Martin Milec.

Če se bo Maribor uvrstil v 3. krog, bosta njegova morebitna tekmeca srbski Čukarički ali azerbajdžanski Sumgait.

