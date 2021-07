Maribor v težkem položaju, Olimpija do prednosti

Danes sta se v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo predstavila še Maribor in Olimpija. Zeleno-beli so na svoji prvi tekmi v sezoni z 1:0 odpravili malteški Birkirkari, vijoličasti pa so z 1:3 klonili na gostovanju pri švedskem Hammarbyju. Domžalčani so v torek na prvi tekmi drugega kroga remizirali s finskim klubom FC Honka (1:1), tako da bodo na Sever potovali brez prednosti.

Maribor je v drugem krogu kvalifikacij za nastop v novoustanovljeni konferenčni ligi na prvi tekmi proti švedskem Hammarbyju izgubil z 1:3 (0:0). V Stockholmu je pred 7800 gledalci v 55. minuti prvič prišlo do spremembe izida. Švedi so izpeljali hiter protinapad, ki ga je z lepim preigravanjem Martina Milca in diagonalnim strelom zanesljivo zaključil Astrit Selmani. Vodstvo ni trajalo dolgo, saj so 15-kratni državni prvaki hitro odgovorili. Po podaji Marka Alvirja z roba kazenskega prostora je bil v kazenskem prostoru najvišji Nino Žugelj in natančno zadel z glavo.

Zadetek slovenskih predstavnikov pa ni umiril domačih. Ti so v 64. minuti znova povedli. Glavnino dela je opravil Amoo, ki je lepo podal v prostor Ludwigsonu, ta pa je podal v sredino, na kar z dveh metrov ni bilo težko zadeti Selmaniju. Švedski predstavnik je v 86. prišel še do najstrožje kazni po prekršku Milca. Selmani je nato še tretjič žogo poslal v mrežo za končni izid, čeprav ni manjkalo veliko, da bi Jug strel ubranil.

Mariborčani so klonili z 1:3. Foto: Guliverimage

Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu, v primeru napredovanja Maribora pa bo njegov tekmec v 3. krogu kvalifikacij bodisi srbski Čukarički bodisi azerbajdžanski Sumgait.

Poročilo s tekme:

Olimpija do minimalne prednosti v Šiški

Bolj uspešni so bili nogometaši ljubljanske Olimpije, ki so na svoji prvi tekmi v tem tekmovanju, v Šiški premagali Birkirkaro z 1:0 (0:0). Edini zadetek je dosegel Mustafa Nukić v 78. minuti obračuna, potem ko je preigraval v kazenskem prostoru, ob njem je bila trojica igralcev gostov, s tretjim strelom pa je žogo vendarle spravil v mrežo.

Povratno srečanje bo čez teden dni na Malti.

Poročilo s tekme:

Olimpija bo v primeru napredovanja igrala proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari.

Olimpija : Birkirkara, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Domžalčani doma remizirali

Potem ko so Domžalčani izločili luksemburški Swift Hesperange, se v drugem krogu merijo s finskim klubom Honka. Pričakovanja so jasna, rumeno družino zanima zgolj napredovanje v tretji krog, a na prvi tekmi na svojem terenu si niso priigrali prednosti.

Prvi polčas v Domžalah so imeli gostitelji več od igre, sprožili štiri strele na gol nasprotnika, a je bil 33-letni vratar Tim Murray vselej na mestu. Na drugi strani so gostje enkrat ustrelili v okvir vrat, a se v prvem polčasu ni zatresla nobena mreža.

V 69. minuti pa slavje domačih. Kapetan Senijad Ibričić je s podajo zaposlil osamelega Svena Šoštariča Kariča, ta je poslal predložek pred vrata, kjer je žogo z glavo v zgornji desni kot poslal Arnel Jakupović. A vodstvo Domžal ni vztrajalo dolgo, dobrih pet minut zatem je napako rumenih izkoristil Jean Marie Dongou in postavil končnih 1:1.

Povratno srečanje, na katerem nobena ekipa ne bo imela rezultatske prednosti, saj pravilo gola v gosteh ne velja več, bo v četrtek, 29. junija, na Finskem.

Domžale : Honka Espoo, foto: Vid Ponikvar/Sportida:

Zahović proti Boharju in Jurčeviću

Tudi na preostalih igriščih bomo videli kar nekaj slovenskih legionarjev, ki se bodo borili za napredovanje v nadaljevanje tekmovanja. Zanimivo bo predvsem na Poljskem, kjer si bodo nasproti stali Luka Zahović na eni ter Damjan Bohar in Mario Jurčević na drugi strani. Z Rakowom bo nastopil tudi David Tijanić, ki se je z omenjenim klubom pred nekaj dnevi veselil tudi osvojitve poljskega superpokala.