Selmani na Švedskem potopil Maribor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na pretežno umetni travi v švedski prestolnici so domači ob glasni podpori s tribun silovito krenili. Vijoličastim v prvih minutah niso pustili dihati. Že v peti minuti pa so se po zaslugi napake Aleksa Pihlerja znašli v izjemni priložnosti. Toda v dvoboju iz oči v oči z Ažbetom Jugom je Astrit Selmani žogo poslal mimo gola.

V deveti minuti je moral znova posredovati Jug, ob strelu z glavo Akinkunmija Amooja je bil dobro postavljen. Ob novi prekinitvi so vijoličasti v obrambi znova zaspali, povsem sam pa je po podaji s kota osrednji branilec Aziz Ouattara z glavo poslal žogo mimo gola.

Gosti so se nato le nekoliko otresli pritiska, prvi je za Mariborčane v 19. minuti zapretil Nino Žugelj, ki pa z leve strani ni uspel ogroziti Oliverja Dovina v švedskih vratih.

Domači so mrežo Maribora zatresli v 31. minuti, a je stranski sodnik po podaji v sredino dvignil zastavico po Quattarinem strelu z glavo.

V minuli sezoni osmouvrščeno moštvo švedskega prvenstva je še naprej vršilo pritisk, naslednja lepa priložnost pa je pripadla Mariborčanom. Po podaji s kota Blaža Vrhovca je najvišje skočil Ilija Martinović in žogo poslal za las mimo leve Dovinove vratnice.

Žugelj je nato ob koncu polčasa poskusil še dvakrat, a je bil nenatančen, podobno kot Gustav Ludwigson na drugi strani.

Tudi v drugi polčas so silovito krenili švedski pokalni zmagovalci. Vladimir Rodić je v 49. minuti močno sprožil z roba kazenskega prostora, a je žoga ob posredovanju mariborske obrambe za las zgrešila cilj.

Nino Žugelj je dosegel edini zadetek za Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 55. minuti je vendarle prišlo do spremembe izida. Švedi so izpeljali hiter protinapad, ki ga je z lepim preigravanjem Martina Milca in diagonalnim strelom zanesljivo zaključil Selmani.

Vodstvo ni trajalo dolgo, saj so 15-kratni državni prvaki hitro odgovorili. Po podaji Marka Alvirja z roba kazenskega prostora je bil v kazenskem prostoru najvišji Žugelj in natančno zadel z glavo.

Zadetek slovenskih predstavnikov pa ni umiril domačih. Ti so v 64. minuti znova povedli. Glavnino dela je opravil Amoo, ki je lepo podal v prostor Ludwigsonu, ta pa v sredino, nakar z dveh metrov ni bilo težko zadeti Selmaniju.

V 78. in 85. minuti je rezervist Rok Kronaveter poskušal z razdalje, a ob obeh poskusih ni ogrel dlani Dovina. Kljub vsemu je imel tudi v zadnje pol ure več od igre švedski predstavnik, ki je v 86. prišel še do najstrožje kazni po prekršku Milca. Selmani je nato še tretjič žogo poslal v mrežo za končni izid, čeprav ni manjkalo veliko, da bi Jug strel ubranil.

Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu.

V primeru napredovanja Maribora bo tekmec v 3. krogu kvalifikacij bodisi srbski Čukarički bodisi azerbajdžanski Sumgait.

Hammarby : Maribor 3:1 (0:0)



Stadion Tele2 Arena, gledalcev 7800 sodniki: Walsh, Spence, Kirkland (vsi Škotska).



Strelca: 1:0 Selmani (55.), 1:1 Žugelj (60.), 2:1 Selmani (64.), 3:1 Selmani (87./11-m).



Hammarby: Dovin, Jeahze, Fjoluson, Ouattara (od 82. Aimar), Paulsen, Bojanić (od 68. Swedberg), Fenger, Amoo (od 82. Loue), Ludwigson, Rodić (od 90. Mendes), Selmani (od 90. Erabi).



Maribor: Jug, Koderman (od 67. Sikošek), Pihler, Voloder, Martinović, Milec, Vrhovec, Kotnik (od 56. Kronaveter), Repas, Žugelj (od 66. Šturm), Alvir (od 88. Maher).



Rumena kartona: Voloder, Vrhovec.

Rdeči kartoni: /.