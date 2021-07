Domžalčani remizirali s Finci

Domžalčani so v prvem krogu po trdem boju izločili luksemburškega predstavnika, kot kaže, pa bo tudi boj s finskim tekmecem, ki je v uvodnem krogu izločil Runavik, težak. Izbranci Dejana Djuranovića so bili favoriti na današnji tekmi, na terenu so sicer prevladovali, toda igralci Honke so si vseeno pripravili kar nekaj lepih priložnosti in tako kot tekmeci tudi enkrat zadeli, kar napoveduje napet dvoboj prihodnji četrtek. Zmagovalec dvoboja se bo v 3. krogu meril s Hafnarfjördurjem ali Rosenborgom.

Domžalčani so v uvodu tekme finskemu tekmecu skoraj preveč dovolili, namreč v drugi minuti je Lucas Kaufmann prišel pred Ajdina Mulalića, ki pa je svoje delo dobro opravil, v šesti minuti pa je Darren Smith celo zadel, a je bil za malenkost v prepovedanem položaju.

Povratna tekma bo prihodnji četrtek na Finskem. Foto: Vid Ponikvar

Zatem pa so Domžalčani prevzeli pobudo, zaigrali odločneje, stopnjevali igro in prišli do nekaj priložnosti, predvsem je poskušal Arnel Jakupović, čigar strela v 15. in 35. minuti je obranil Timothy Murray, ta je bil uspešen tudi po strelu Zenija Husmanija od daleč v 39. minuti, Janez Pišek v 28. in Damjan Vuklišević v 40. minuti po kotu pa sta merila previsoko. Predvsem slednji je bil kar blizu uspehu.

V drugem polčasu je najprej nase spet opozoril Jakupović, ko je v 50. minuti poskusil s strelom z glavo, Murray pa je žogo ujel. Pet minut pozneje pa se je moral izkazati domžalski vratar Mulalić, potem ko je toliko spremenil smer žogi po strelu Jonasa Levänena z leve strani, da se je ta odkotalila malo mimo nasprotne vratnice v kot.

300 gledalcev je videlo remi. Foto: Vid Ponikvar

V 61. minuti je imel novo lepo priložnost za finsko ekipo zapravil Jean Marie Dongou, ko je v kazenskem prostoru zgrešil cilj, osem minut pozneje pa so se domači le razveselili vodstva. Sven Šoštarič Karić je podal z leve strani pred vrata, kjer je Jakupović z glavo žogo usmeril v mrežo.

Veselje pa je bilo kratkotrajno, Jakupović je v bližini kazenskega prostora na desni strani izgubil žogo, do nje je na koncu v osrčju kazenskega prostora prišel Dongou in matiral Mulalića. Finci so imeli tik pred koncem še obetaven protinapad, praktično s tremi igralci proti enemu so krenili proti domžalskim vratom, a na koncu ni bilo prave nevarnosti.

Fotogalerija (foto; Vid Ponikvar/Sportida):

