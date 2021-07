Slovenski prvaki dočakali ples kroglic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žreb tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov in konferenčno ligo

Danes je v Nyonu potekal žreb tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, evropsko ligo in novoustanovljeno konferenčno ligo. Svoje morebitne nasprotnike so že dobili nogometaši Mure v boju za ligo prvakov, na ples kroglic pa še čakajo nogometaši Maribora, Domžal in Olimpije.