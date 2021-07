Domžalčani so v prvem krogu po hudem boju izločili luksemburškega predstavnika, v drugem pa jim nasproti stoji finski Honka Espoo, ki se je na uvodni tekmi izkazal za trdoživega nasprotnika in pred povratnim srečanjem iztržil zanj ugoden rezultat.

Rumena družina, ki pred vstopom v drugi krog kvalifikacij ni skrivala edinega cilja – napredovanja v tretji krog –, je v 69. minuti pek Arnela Jakupovića sicer povedla, a že nekaj minut pozneje doživela hladno prho. Kamerunec Jean Marie Dongou je izkoristil napako gostiteljev in postavil končnih 1:1.

"V nadaljevanju gol za vodstvo, nato pa je zaradi naivnosti in neizkušenosti prišel izenačujoči zadetek. " Foto: Vid Ponikvar

"Zaradi naivnosti in neizkušenosti je prišel izenačujoči zadetek"

"Dvoboj je potekal po pričakovanjih. Nasprotnik, ki rad drži žogo, je poskušal s protinapadi in po zaslugi tega je tudi prišlo do nekaj zrelih priložnosti. Dobro so bili postavljeni in težko jih je bilo prebiti. Na drugi strani smo morali biti potrpežljivi in vztrajni. Do zaključkov smo uspeli priti že v prvem polčasu, a nenatančno. V nadaljevanju gol za vodstvo, nato pa je zaradi naivnosti in neizkušenosti prišel izenačujoči zadetek. Ko dva nogometaša ostaneta neaktivna v igri, bi morali prekiniti akcijo in žogo izbiti v avt. Tega nismo storili in takoj po izgubljeni žogi je sledila kazen. Vemo, da zadetek v gosteh ni več aktualen, zato smo še naprej v enakem položaju kot pred tekmo," je po remiju dejal glavni trener Domžalčanov Dejan Djuranović in nekaj besed namenil še številnim protinapadom.

Ne želijo le stati na lastni polovici in čakati

"Dejstvo je, da če si višje postavljen, potem poskušaš nasprotnika s pritiskom držati stran od lastnega gola. Za svojim hrbtom posledično puščaš veliko prostora in ko te tekmec izigra, je nemudoma zelo nevarno. Takšne stvari se med tekmo zgodijo in se bodo še dogajale. Nočemo se postaviti na lastno polovico in zgolj čakati, da nasprotnik drži žogo v svojih nogah. Na to je treba biti pripravljen in kljub dvema napakama, ko smo bili malce predaleč od gostujočega napadalca, smo se uspeli rešiti."

Djuranović na povratnem srečanju pričakuje podobno igro Fincev. Foto: Vid Ponikvar

Naprej pelje le zmaga

Povratno srečanje, na katerem bo napredoval tisti, ki bo zmagal, bo prihodnji četrtek na Finskem. "Mislim, da bo Honka tudi na drugi tekmi prikazala podobno predstavo. Oboji potrebujemo zmago, zato kalkulacij ne bo. Učinkovitost je pogojena s kakovostjo, s pravimi rešitvami in kakovostnimi zaključki si lahko uspešen. Že v prvem polčasu smo se znašli v položajih, v katerih bi lahko bolje zaključili, vendar treba je vztrajati. Takoj na začetku sezone je težko biti v idealni formi, zato sem prepričan, da bo s tekmami prišla tudi učinkovitost pred vrati tekmeca," je o pričakovanjih na gostovanju na Finskem v klubski mikrofon še povedal Djuranović.

Pred odhodom na Sever bo varovance vodil še na premierni tekmi v novi sezoni domačega prvenstva. V nedeljo jih čaka težko gostovanje v Mariboru.

Fotogalerija (foto: Vid Ponikvar/Sportida):