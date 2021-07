Po Mariboru napredovali tudi Domžalčani

Mariborčani so po domači tesni zmagi (1:0) tudi na povratni tekmi zmagali z 1:0 in potrdili napredovanje v drugi krog, v katerem jih čaka Hammarby.

Mariborčani so po domači tesni zmagi (1:0) tudi na povratni tekmi zmagali z 1:0 in potrdili napredovanje v drugi krog, v katerem jih čaka Hammarby. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Oba slovenska predstavnika sta uspešno prestala prvi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Nogometaši NK Maribor so tudi na povratni tekmi z 1:0 premagali armenski Urartu. Edini zadetek je v 85. minuti prispeval rezervist Danijel Šturm. Tesno prednost s prve tekme (1:0) so ubranili tudi Domžalčani, ki jim je na gostovanju pri luksemburškem Swift Hesperang zadostoval remi (1:1). Mariborčane v drugem krogu čaka švedski Hammarby, Domžalčane pa finski Honka Espoo.

Mariborčani so na uvodni kvalifikacijski tekmi v Ljudskem vrtu do tesne zmage in prednosti prišli s prvencem Nina Žuglja, prednost pa uspešno ubranili tudi na povratnem srečanju na stadionu Uratru Stadium v Erevanu. V prvem polčasu zadetkov ni bilo, najlepšo priložnost prvega dela so si priigrali gostitelji, a jim je v 23. minuti veselje preprečila vratnica.

So se pa ob koncu drugega polčasa doseženega zadetka in s tem potrditve napredovanja veselili Štajerci. V 85. minuti je zadel novinec v vijoličnem Danijel Šturm, ki je v gol pospravil odbitek in postavil končnih 1:0.

Vijolice v drugem krogu kvalifikacij čaka švedski Hammarby.

Novo ustanovljeno tekmovanje konferenčne lige ob preboju v skupinski del ponuja mikavne finančne nagrade, kar tri milijone evrov.

Domžalčani so si napredovanje zagotovili z remijem na povratni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

V deževnem Luksemburgu so nogometaši NK Domžale na stadionu Josy Barthel remizirali s Swift Hesperange in si zaradi tesne zmage na domačem terenu priigrali napredovanje.

Gostitelji so sicer v 31. minuti najprej izničili prednost Domžalčanov. Hamidou Sene je pobegnil obrambi Domžal in sam prišel pred vratarja Mulalića, ki je prvi strel ubranil, a se je žoga odbila nazaj do Senegalca, ta pa jo je poslal v prazno mrežo. Zeni Husmani je v 60. minuti s podajo zaposlil Mattiasa Käita, ki je prodrl v kazenski prostor in nekoliko z leve strani mojstrsko zadel dolgi kot nemočnega vratarja Geordana Dupireja.

Rezultat se do konca ni več spremenil, rumena družina si je drugi krog priigrala z 2:1. V tem jo čaka finski Honka Espoo, ki je s 3:1 izločil ferski Runavik.

Konferenčna liga, kvalifikacije (prvi krog), povratne tekme: Četrtek, 15. julij:

Urartu : Maribor* 0:1 (0:1) /0:1/

Šturm 85.

Swift Hesperange : NK Domžale* 1:1 (1:0) /0:1/

Sene 31.; Käit 60. Ararat* : Fehervar 2:0 /1:1/

Struga : Liepaja* 1:4 /1:1/ KuPS* : Noah 5:0 /0:1/

Kauno Žalgiris* : Europa 2:0 /0:0/

Valmiera : Suduva* 0:0 /1:2/

Gagra : Sutjeska* 1:1 /0:1/

Dinamo Batumi* : Tre Penne 3:0 /4:0/

St. Joseph's : Levadia* 1:1 /1:3/

Santa Coloma* : Mons Calpe 4:0 /1:1/



Dila Gori : Žilina* 2:1 /1:5/

Petrocub* : Sileks 1:0 /1:1/

Sligo Rovers : Hafnarfjordur* 1:2 /0:1/

NSI Runavik : Honka* 1:3 /0:0/

Sfintul Gheorghe : Partizani Tirana* 2:3 /2:5/

TNS* : Glentoran 2:0 /1:1



20.00 Akademija Puskas - Inter Turku /1:1/

20.00 Klaksvik - RFS (Žiga Lipušček) /3:2/

20.00 Llapi - Shkupi /0:2/

20.00 Gzira United - Sant Julia /0:0/

20.00 Laci - Podgorica /0:1/

20.30 Larne - Bala Town /1:1/

20.45 La Fiorita - Birkirkara /0:1/

20.45 Dečić Tuzi - Drita /1:2/

20.45 Bohemians - Stjarnan /1:1/

20.45 Spartak Trnava (Dejan Trajkovski) - Mosta /2:3/

21.00 Sarajevo - Milsami Orhei /0:0/

21.00 Slask Vroclav - Paide /2:1/

21.00 Breidablik - Racing Union /3:2/

21.00 Coleraine - Velež Mostar /1:2/

21.00 Vllaznia - Široki Brijeg /1:3/

Torek, 13. julij:

Dundalk* : Newtown 1:0 /4:0/



// rezultat prvih tekem

*z odebeljenim tiskom je označeno ime kluba, ki je napredoval v drugi krog kvalifikacij