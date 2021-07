Domžalčani izvlekli remi in napredovanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domžalčani so na zahtevnem gostovanju izvlekli remi, ki je bil dovolj za napredovanje.

Domžalčani so na zahtevnem gostovanju izvlekli remi, ki je bil dovolj za napredovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski nogometni klub Domžale je na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za novoustanovljeno konferenčno ligo v gosteh proti luksemburškemu predstavniku Swift Hesperange igral neodločeno 1:1 (0:1) in napredoval v drugi krog.

Domžalčani, pri katerih je trener Dejan Djuranović opravil eno menjavo v prvi enajsterici, so dvoboj odprli precej bolje kot teden dni prej. Že v drugi minuti so zatresli mrežo tekmeca, a je zadetek, ki ga je po podaji Senijada Ibričića z glavo dosegel Mattias Käit, zaradi prepovedanega položaja glavni delivec pravice iz Bolgarije Georgi Davidov s pomočjo stranskih sodnikov razveljavil.

Slovenski predstavnik je prevladoval na igrišču, v osmi minuti pa je po lepi podaji Ibričića slabo streljal Arnel Jakupović. Slednji se je v priložnosti znašel tudi v 16. minuti. Na glavo je dobil podajo Svena Šoštariča Karića z leve strani, žogo pa je eden od luksemburških branilcev nevede poslal prek vrat.

V 26. minuti je dlani domačega vratarja Geordana Dupireja iz prostega strela ogrel Ibričić, po posledičnem kotu pa je novo lepo priložnost z glavo zapravil Jakupović in žogo poslal za las mimo leve vratnice.

Gosti so bili povsem nenevarni, v 31. minuti pa so izkoristili nepazljivost in slabo posredovanje Damjana Vukliševića. Hamidou Sene je sam stekel proti Ajdinu Mulaliću, ta mu je prvi strel ubranil, odbito žogo pa je nato Sene poslal v prazno mrežo.

Zadetek domačih je goste zmedel. V 40. minuti pa je znova po napaki Domžal sam proti vratom stekel Sene. Tokrat pa je zelo slabo sprožil in Mulalić je žogo ujel. Polčas je za Domžale prišel kot odrešitev, a tudi v drugem delu gosti niso strnili vrst. Še naprej niso bili nevarni, zato pa so zapretili domači, a je žoga po strelu Dominika Stolza v 56. minuti zletela mimo desne Mulalićeve vratnice.

V 60. minuti pa so Domžalčani le zadeli, potem ko je lepo podajo Zenija Husmanija v gol pretvoril Käit z diagonalnim strelom z levico.

Zadetek v mreži je presekal domačine, ki niso bili več tako nevarni kot v prve četrt ure drugega dela. Gosti pa bi kaj lahko povedli v 75. minuti, a je po nekaj odbitih žogah z roba kazenskega prostora za las nenatančno meril Jakupović.

V zaključku dvoboja se je slovenski predstavnik povlekel v obrambo, domači pa nikakor niso mogli resneje ogroziti domžalskih vrat in ostalo je pri neodločenem izidu.

Domžalčani so pred tednom dni dobili prvo tekmo, takrat z 1:0, potem ko je edini zadetek v drugem polčasu dosegel Andraž Žinič.

V drugem krogu kvalifikacij se bodo Domžalčani pomerili proti finskemu predstavniku Honka Espoo, ki je s skupnim izidom 3:1 izločil ferski Runavik.

V drugi krog se je uvrstil tudi Maribor, potem ko je s skupnim izidom 2:0 izločili armenski Urartu. V naslednjem krogu tekmovanja zdaj vijoličaste čaka švedski Hammarby.

Neposredno je v drugi krog uvrščena tudi ljubljanska Olimpija. Slednja se bo tam pomerila z boljšim iz malteško-sanmarinskega obračuna Birkirkara - La Fiorita.