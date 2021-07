Po prvem krogu najvišja kazen za Maribor

Maribor bo moral plačati 300 evrov kazni zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradnih oseb (rumeni kartoni in opomin uradni osebi), 500 pa zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, metanja plastenk na igralno površino in žaljivega skandiranja, so sporočili iz NZS.

Podoben je razlog za kazen Celjanom, ki bodo zaradi neprimernega obnašanja navijačev plačali 400 evrov, medtem ko bodo v sežanskem klubu odšteli 300 evrov zaradi petih prejetih rumenih kartonov.