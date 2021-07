Nova okrepitev v vrstah Kidričanov

Devetnajstletni napadalni zvezni igralec je nogometno kariero začel pri ptujski Dravi, od koder je odšel k Mariboru. Iz Ljudskega vrta se je še kot mladinec vrnil na Ptuj, kjer je za ptujsko Dravo vknjižil 16 drugoligaških nastopov in v dresu Ptujčanov dosegel tudi en zadetek na drugoligaških zelenicah.

"Vesel sem prestopa v Kidričevo, hvaležen sem za novo izkušnjo v karieri. Želim delati na višji ravni in mislim, da je Aluminij prava odločitev zame in mojo nogometno pot. Menim, da sem kljub mladosti pripravljen na prvo ligo, verjamem, da si bom skozi delo in dokazovanje priboril dovolj minutaže. V klubu so me lepo sprejeli tako soigralci kot strokovno vodstvo. Pogoji za delo so odlični, prav tako sem se tudi s soigralci hitro ujel, zato sem prepričan, da bomo v pravkar začeti sezoni dosegli zastavljene cilje," je dejal Brest.

Aluminij je v 1. krogu nove sezone Prve lige Telemach v soboto doma igral 0:0 s Koprom. V 2. krogu bo v soboto gostoval pri Bravu v Ljubljani.

