Mariborski preobrat za zmagovit uvod v domačo sezono

Mariborčani so do zmage prišli po zaostanku z 0:2. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

S številnimi obetavnimi mladci okrepljena celjska zasedba je na prvi tekmi sezone na štajerskem derbiju igrala proti 15-kratnemu prvaku Mariboru, ki je med sezonama tudi dodobra spremenil svojo podobo, odšlo je dvomestno število igralcev, tudi prvi strelec Jan Mlakar.

Izbranci Agrona Šalje, ta je že takoj v prvo enajsterico postavil Maja Mittendorferja, Tamarja Svetlina, Tjaša Begića in Žana Medveda, so v prvem polčasu, ki ga je začasno prekinilo deževje, že prišli do lepe prednosti, a so se Mariborčani z nekoliko boljšo igro vrnili v igro. Razburljiva tekma je v drugem polčasu najprej postregla z izenačenjem, nato pa še s preobratom, ki je na koncu veselje prinesel izbrancem Simona Rožmana.

Tekma se še dobro ni začela, ko so jo sodniki prekinili zaradi deževja in preveč razmočenega igrišča. Ekipi sta tako po treh minutah zapustili igrišče, po sestankih pa se je dvoboj nadaljeval po približno 45 minutah.

Zmagoviti zadetek je dosegel Ilija Martinović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Čeprav tudi po prekinitvi zelenica ni bila optimalna, so se na njej prvi bolje znašli Celjani, ko je v 21. minuti po kotu z desne strani za celjsko vodstvo poskrbel Žan Zaletel. Takoj zatem je poskusil še Tjaš Begić, a je žoga zletela mimo mariborskih vrat.

V 33. minuti pa so prvič v okvir vrat merili tudi Mariborčani, s strelom z roba kazenskega prostora je poskusil Rudi Požeg Vancaš, toda Matjaž Rozman ni imel veliko težav. Več jih je imel minuto pozneje Ažbe Jug, ko se je najprej moral izkazati po strelu Ivana Božića, le malce zatem pa ga je z desne strani po protinapadu matiral Jon Šporn za celjsko vodstvo z 2:0.

V 38. minuti je pri Mariborčanih Požeg Vancaš pred vrati zadel Zaletela, v 43. minuti pa so tokrat beli gostje zmanjšali zaostanek, ko je odbito žogo z 12 metrov mimo Rozmana v mrežo poslal Gal Gorenak. Tudi ta zadetek so preverili s tehnologijo VAR, ki je bila v slovenski prvi ligi drugič na voljo, prvič je bila na sobotni tekmi med Muro in Taborom.

Že v 47. minuti pa so Mariborčani izenačili, po dolgi podaji je na desni strani do žoge prišel Nino Žugelj in nato z natančnim diagonalnim strelom ukanil Rozmana za 2:2. Nekaj minut pozneje pa je bilo vroče v mariborskem kazenskem prostoru. Begić je namreč že premagal Juga, na golovi črti pa je žogo ustavil Martin Milec.

Sprva so sodniki dosodili najstrožjo kazen in Milcu pokazali rdeči karton, po pregledu z VAR pa so svojo odločitev spremenili, tako da je ostalo brez enajstmetrovke in izključitve. V 61. minuti je bil nenatančen Žugelj, štiri minute zatem pa je bil neuspešen še Jan Repas.

V 68. minuti se je na drugi strani za strel od daleč odločil Medved, Jug pa je s konicami prstov žogo usmeril čez prečko. Tri minute pozneje je Marko Alvir namučil Rozmana, ko je streljal z leve strani iz bližine. A že po naslednjem kotu so Mariborčani povedli, ko je Ilija Martinović zadel z glavo, žoga je na poti proti golu zadela še vratnico.

Celjani so nato morali zaigrati odločneje, v 87. minuti so imeli priložnost prek Esterja Soklerja, ki je streljal z glavo, Jug pa se je izkazal in ohranil prednost za prvo zmago sezone.

Celje bo v 2. krogu v petek gostovalo v Sežani, Maribor pa bo dva dni pozneje gostil Domžale.