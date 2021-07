V Celju tudi David Zec

"Občutki so zelo dobri, ker se končno vračam v domače okolje. Pred nekaj tedni sem se pogovarjal s trenerjem Agronom Šaljo, predstavil mi je načrte za prihajajoče sezone in vse povedano mi je bilo zelo všeč. Takoj sem si predstavljal, da bi lahko postal del tega, zato nisem veliko razmišljal o prestopu. S trenerjem se že poznava, tri oziroma štiri leta sva sodelovala v mladinskih selekcijah v reprezentanci in to je tudi eden ključnih dejavnikov, da sem se odločil za prihod v Celje," je povedal 21-letni Kranjčan.

David Zec je nova okrepitev v obrambi NK Celja!



“Všeč mi je, da je naša ekipa mlada, nekaj fantov poznam že od prej in mislim, da bo kemija med nami zaradi tega še boljša.”



Dobrodošel David! pic.twitter.com/gF9H88knJl — NK Celje (@NKCelje) July 17, 2021

Srednji branilec je pred nekaj leti v prvi ligi že igral za Triglav, leta 2018 pa se iz Kranja preselil v Benfico, od tam odšel kot posojeni igralec v Ukrajino, zdaj pa se vrača v slovensko ligo, v NK Celje. "Med igranjem v tujini sem precej napredoval kot igralec, tako fizično kot tudi v sami igri. Ni mi žal, da sem ta leta preživel in si nabral izkušnje v tujini. Največja stvar, ki jo bo ekipa pridobila z mano, je zagotovo moja agresivnost," je še povedal Zec.

Ta se bo tako pridružil številnim okrepitvam Celja, kot so med drugimi Tamar Svetlin, Tjaš Begić, Žan Medved, Matija Burin, Kevin Žižek, Maj Mittendorfer, Ivan Majevski, Adam Jakobsen ...

Celje bo novo sezono v Prvi ligi Telemach začelo v nedeljo, ko bo ob 20.15 gostilo Maribor.