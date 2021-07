Celjani nadaljujejo popolno preobrazbo ekipe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetlin je v dresu rumene družine v 1. SNL debitiral v sezoni 2018/19, v skupno treh članskih sezonah pa je zbral 55 nastopov in štiri zadetke. V pokalnem tekmovanju je dres dvakratnih državnih prvakov oblekel šestkrat. Ob Kamniški Bistrici je z mladinsko zasedbo sodeloval tudi v mladinski Ligi prvakov, kjer so mladi Domžalčani najprej izločili romunski Viitorul, nato pa so se po robu postavili tedanjemu aktualnemu prvaku FC Porto. Za mlajše selekcije Domžal je član mlade reprezentance Slovenije odigral 73 tekem.

"Prvi občutki so res odlični, ko sem prišel na stadion, sem se počutil kot doma. Že nekaj časa sem si želel v Celje, saj ima visoke ambicije," je po prestopu za celjsko spletno stran dejal Svetlin.

V knežjem mestu bo v prihodnje bival tudi Tamar Svetlin. @NKCelje je mladega vezista v zameno za odškodnino odkupilo od @NKDomzale. #PrvaLigaTelemach



📸 NK Celje pic.twitter.com/ISAemWAakd — Prva liga Telemach (@PrvaLigaSi) July 13, 2021

V Celje je med drugim danes prišel še Belorus Ivan Majevski, pred njim pa med drugimi še Danec Adam Jakobsen, Žan Medved, Matija Burin, Maj Mittendorfer, Tjaš Begić, Kevin Žižek in Florijan Raduha.

