Kljun Celje zamenjal za Sežano, v Celju pa še Belorus

Tom Kljun in Ivan Majevski

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je potrdil prihod še tretje poletne okrepitve. Po Olimpijinem vezistu Adrianu Zeljkoviću in Filipu Kosiju iz Mure je v Sežano prišel še mladi Tom Kljun, ki je nazadnje igral za Celje. To je sicer prav tako pripeljalo novo okrepitev.

Sedemnajstletni krilni napadalec Kljun je na članskem prizorišču zbral 14 nastopov v prvi ligi, redno je igral tudi za vse mlajše reprezentančne selekcije. Med elito je debitiral že pri 16 letih in s tem postal najmlajši nogometaš v zgodovini NK Celje, ki je kadarkoli oblekel članski dres, so Sežančani zapisali na svoji spletni strani.

Okrepitev tudi v Celju

Celjani, ki so zelo aktivni v prestopnem roku, so na spletni strani objavili prihod Belorusa Ivana Majevskega. Triintridesetletnik je nazadnje igral za ruski Rotor Volvograd, največ nastopov pa je zbral za kazahstansko Astano.

"Občutek ob prihodu v Slovenijo je bil prijeten, saj je to zame nova izkušnja, novo poglavje in nov izziv. Nekoč sem že obiskal Slovenijo, ko smo igrali proti slovenski reprezentanci. Zanimivo mi je, saj sem v drugi državi in najpomembnejše je, da poskušam pomagati ekipi," je povedal Majevski, ki je za belorusko reprezentanco zbral 42 nastopov, veliko pa je igral tudi v različnih evropskih klubih.

"Ekipi bom lahko prinesel veliko izkušenj. Teh imam precej, igral sem proti različnim močnim ekipam, nekaj časa tudi v evropski ligi in vse to bom po svojih najboljših močeh poskušal dodati ekipi oziroma našim mladim igralcem," je še dodal Belorus, ki je priznal, da doslej ni veliko spremljal slovenske lige.

V tej pa imajo Celjani, pred dvema letoma tudi slovenski prvaki, očitno spet precej resne cilje, saj so med drugim poleti v klub prišli Adam Jakobsen, Žan Medved, Matija Burin, Maj Mittendorfer, Tjaš Begić, Kevin Žižek in Florijan Raduha.

