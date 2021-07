Danska okrepitev v Celju

Adam Jakobsen je v Celje prispel v ponedeljek pozno zvečer. Dvaindvajsetletni napadalec iz Københavna bo okrepil napadalno vrsto Celja. "Počutim se zelo dobro, zelo sem vesel prihoda v Celje. Potovanje v Slovenijo je bilo zelo prijetno, na letališču pa sem bil lepo sprejet," je ob prihodu povedal Jakobsen.

Mladi napadalec, ki je igral tudi za mladinsko vrsto Danske, je prejšnjo sezono igral v Koldingu, pred tem pa v danskem prvoligašu Vejle. To sezono pa se seli v popolnoma drugačno okolje, v slovensko ligo. "Takoj ko sem slišal za priložnost s strani mojega agenta, ki mi je povedal veliko stvari o klubu in ligi, sem bil zelo navdušen. Začutil sem, da je to lahko priložnost, ki bi si jo zagotovo želel in kot danski igralec poskusil nekaj čisto novega," je povedal Danes.

Jakobsen bo že danes v kadru za prijateljsko tekmo s Hajdukom iz Splita.

