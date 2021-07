Enes Alić nova okrepitev Domžal

Mladi nogometaš iz Bosne in Hercegovine Enes Alić, ki je bil v pretekli sezoni bosanske lige izbran za najboljšega bočnega branilca domačega državnega prvenstva, je nova okrepitev Domžal. Enaindvajsetletni Alić bo ob Kamniški Bistrici ostal do maja 2024, so sporočili iz tabora domžalskega prvoligaša.

"Presrečen sem! Pred mano je nov izziv in komaj čakam, da se začne zares. Prihod v Domžale predstavlja velik korak naprej, sam pa si želim izkazano zaupanje upravičiti v najkrajšem možnem času. Cilji in ambicije kluba so dobro znani. V prvenstvu naskakujemo vrh, do konca bomo šli tudi v pokalnem tekmovanju. Nekaj povsem novega zame osebno predstavlja evropsko tekmovanje, a prepričan sem, da bomo s soigralci kos tudi temu izzivu," je ob podpisu povedal sedaj že nekdanji član Mladosti Kakanja.

V dresu Mladosti je Alić, ki bo imel na domžalskem dresu številko 30, v pretekli sezoni zbral 28 nastopov, 4 zadetke in 4 podaje.

Preberite še: