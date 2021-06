NZS prižgala zeleno luč, VAR v Sloveniji že od prvega kroga

Na tekmah 1. slovenske nogometne lige v sezoni 2021/22, žreb parov bo v četrtek, se bo tako uporabljala VAR (Video assistant referee) tehnologija. Glede na zahteven organizacijski in tehnični izziv ter na podlagi primerov ostalih evropskih držav, se je Nogometna zveza Slovenije odločila za postopno uvajanje VAR tehnologije. V jesenskem delu sezone 2021/22 bodo v VAR sistemu potekale posamezne tekme kroga 1. slovenske nogometne lige, medtem ko bo pomembna prioriteta končnica prvenstva, kjer želi Nogometna zveza Slovenije v VAR sistemu izpeljati vse tekme, ki bodo vplivale na najpomembnejše končne odločitve.

Predstavitev VAR v Sloveniji:

Izbor tekem v VAR sistemu bo pripravilo vodstvo tekmovanja v sodelovanju z VAR projektno ekipo in komisijo za sodniške zadeve. Zaradi zagotovitve regularnosti tekmovanja, se bo skušalo tekme v VAR sistemu čim bolj enakomerno razporediti med posameznimi prizorišči, ki izpolnjujejo infrastrukturne kriterije. Cilj krovne slovenske nogometne organizacije je, da bodo v VAR sistemu čimprej potekale vse tekme najmočnejšega slovenskega klubskega tekmovanja.

Tehnologija VAR je bila pozitivno sprejeta v številnih nogometnih državah, saj odpravlja jasne in očitne napake. Nogometna zveza Slovenije pričakuje, da bo VAR tehnologija tudi v slovenskem nogometnem prostoru izdatno prispevala k regularnosti in legitimnosti tekmovanja.

Komisija NZS za licenciranje je na 1. stopnji obravnavala vloge klubov za pridobitev licenc, ob tem pa ob doslednem upoštevanju Pravilnika NZS in UEFA za licenciranje nogometnih klubov, UEFA standarda ter sklepov organov NZS in UEFA sprejela odločitve o podeljenih licencah. Na 1. stopnji je bila zavrnjena podelitev licence za UEFA tekmovanja in tekmovanje v SŽNL le dvema prosilcema za licenco. Eden od teh je v predvidenem roku vložil pritožbo, v pritožbenem postopku pa je bila klubu licenca tudi podeljena.

Klubi v 1. SNL in 2. SNL bodo tudi v sezoni 2021/22 nagrajeni za vključevanje igralcev do 21 let. Med klube 1. SNL se razdeli finančna vzpodbuda v višini največ 250.000 EUR, tako da vsak klub, ki doseže 8.100 minut za igralce, rojene po 1. 1. 2000, s pravico nastopa za slovensko reprezentanco, prejme 20.000 EUR, preostala sredstva v višini 50.000 EUR pa se razdelijo po kriteriju preseženih minut.

1. SNL v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 10 ekip:

DNŠ Mura

NK Maribor Branik

ŠD NK Olimpija Ljubljana

NK Domžale

NK Bravo

NK Tabor Sežana

NK Aluminij Kidričevo

NK Celje

FC Koper

NK Radomlje

2. SNL v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 16 ekip:

ND Gorica

NK Krka

ND Lendava 1903

ŠD Dob

NK Brežice 1919

ND Bilje

NK Triglav Kranj

NK Rudar Velenje

NK Dekani

NK Krško

KNK Fužinar, socialno podjetje

ND Primorje

NK Drava Ptuj

ND Beltinci

NK Rogaška

ND Ilirija 1911

Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije je v petčlanskem senatu o pritožbi NK Bistrica iz Slovenske Bistrice zoper sklep Vodje tekmovanja 3. SNL – Vzhod zavrnila pritožbo NK Bistrice iz Slovenske Bistrice kot neutemeljeno. Tako bo v naslednji sezoni v drugoligaški konkurenci nastopal NK Rogaška.

3. SNL vzhod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 14 ekip:

ŠD Šmartno ob Paki

NK Bistrica iz Sl. Bistrice

ŠD Cirkulane

ND Dravinja

NK Koroška Dravograd

NK Zreče

NK Šampion

ŠD Videm pri Ptuju

NK Podvinci

DNŠ Prevalje

NK Dobrovce

NK Šmarje pri Jelšah

ŠD NŠ Zavrč

Posavje Krško

3. SNL zahod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 14 ekip:

NK Brda

MNK Izola

ŠD Šenčur

NK Brinje-Grosuplje

NK Vipava

ND FC Postojna

NK Svoboda Ljubljana

NK Tolmin

NK Žiri

ND Adria

NK Sava Kranj

NK Škofja Loka

NK Lesce

ND Slovan



SŽNL v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavljajo naslednje ekipe (8):

ŽNK Pomurje Beltinci

ŽNK Olimpija Ljubljana

NK Krim RollJet

ŽNK Radomlje

ŽNK Cerklje

ND Primorje

ŽNK Ljubljana

MSM International Organisation



Ligo deklet do 17 let v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavljajo naslednje ekipe (9):

NK Krim RollJet

ŽNK Radomlje

ŽNK Pomurje Beltinci

ND Primorje

ŽNK Cerklje

ŽNK Olimpija Ljubljana

NK Gažon

ŠD Radlje ob Dravi

ŽNK Šentjur

1. Slovensko mladinsko/kadetsko ligo v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 14 ekip:

NK DOMŽALE

NK MARIBOR BRANIK

ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA

NK TRIGLAV KRANJ

ND ILIRIJA 1911

DNŠ MURA

NK RADOMLJE

FC KOPER

NK ALUMINIJ KIDRIČEVO

NK BRINJE-GROSUPLJE

NK CELJE

NK BRAVO

NK DRAVA PTUJ

NK KRKA

2. Slovensko mladinsko/kadetsko ligo vzhod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 12 ekip:

NK ŠAMPION

NK RUDAR VELENJE

NK KRŠKO

NK MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

NK MB TABOR

NK JARENINA

NK KOROŠKA DRAVOGRAD

ŠD NK VERŽEJ

ND LENDAVA 1903

NK BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE

ŠD HAJDINA

ŠD ŠMARTNO OB PAKI

2. Slovensko mladinsko/kadetsko ligo zahod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 12 ekip:

ND GORICA

ŠD DOB

NK INTERBLOCK

NK TABOR SEŽANA

NK LESCE

ŠD ŠENČUR

ŠD TABOR 69 VIŽMARJE-BROD

MNK IZOLA

NK DREN VRHNIKA

ND BILJE

ND PRIMORJE

NK MENGO 28

Ligo U15 vzhod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 16 ekip:

DNŠ MURA

NK ALUMINIJ KIDRIČEVO

NK MARIBOR BRANIK

NK RUDAR VELENJE

NK CELJE

NK KRŠKO

NK JARENINA

NK KOROŠKA DRAVOGRAD

NK DRAVA PTUJ

KNK FUŽINAR

NK ŠAMPION

NK BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE

ŠD NK VERŽEJ

ND LENDAVA 1903

ND BELTINCI

NK ROGAŠKA

Ligo U15 zahod v tekmovalnem letu 2021/2022 sestavlja 16 ekip:

NK DOMŽALE

FC KOPER

ŠD NK OLIMPIJA LJUBLJANA

NK BRINJE-GROSUPLJE

NK BRAVO

ND ILIRIJA 1911

ŠD ŠENČUR

ND GORICA

NK TRIGLAV KRANJ

ND SLOVAN

ND PRIMORJE

NK ŽELEZNIČAR DIVAČA

NK DEKANI

NK KRKA

ŠD JESENICE

ND BILJE