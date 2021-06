Olimpija brez tekme. Prvak BiH obtožil zmaje, da se niso držali dogovora.

V torek naj bi bila na delu oba ljubljanska prvoligaška nogometna kluba, a je nastopil le Bravo. Olimpija se je nameravala v Kranju z Borcem iz Banjaluke predsaviti v nekoliko pomlajeni zasedbi, kar je razočaralo prvake Bosne in Hercegovine, ki so pričakovali udarno zasedbo zmajev. Načrtovane tekme tako ni bilo. Bravo je v Spodnji Šiški remiziral z romunskim klubom U Craiova, ki ga vodi Adrian Mutu. Celjski klub sta zapustila Dušan Stojinović in Filip Dangubić, v knežje mesto pa se je preselil mlajši brat nekdanjega kapetana Celja.

Nogometaši Olimpije naj bi se danes predstavili tretjič pod vodstvom novega trenerja Sava Miloševića. Najprej so remizirali s prvakom Azerbajdžana Neftčijem (1:1), nato proti enemu najboljših ruskih klubov, moskovskemu Lokomotivu, doživeli hud poraz (1:6), danes pa naj bi ob 19. uri iskali priložnost za prvo zmago. Pomerili naj bi se z Borcem iz Banjaluke, prvakom Bosne in Hercegovine, s katerim je spletel predsednik Milan Mandarić tesno sodelovanje, a je bilo srečanje uro pred predvidenim začetkom dvoboja odpovedano.

Tekma proti FK Borac Banjaluka je odpovedana. #verjamemvzmaje pic.twitter.com/pnyLozrcGk — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) June 29, 2021

V taboru Borca, tako poročajo mediji v BiH, so po prihodu v Kranj, kjer naj bi potekal prijateljski obračun, doživeli neprijetno presenečenje. Trener Milošević se je namreč nameraval proti prvaku Bosne in Hercegovine, ki je prejšnji teden v prijateljskem srečanju v Celju premagal Muro z 1:0, predstaviti s pomlajeno zasedbo brez prvokategornikov. Borac, ki je dvoboj z Olimpijo doživljal kot generalko pred začetkom kvalifikacij za ligo prvakov, je bil tako razočaran, da je odpovedal sodelovanje. Sklenjen naj bi bil dogovor o tem, da se bosta pomerili najmočnejši članski zasedbi, ki pa naj se ga ljubljanski klub ne bi držal. Zeleno-beli so poslali le skopo sporočilo o tem, da je dvoboj odpovedal.

Nogometaši Brava so v Spodnji Šiški remizirali proti novopečenemu romunskemu prvoligašu U Craiova 1948, ki jo vodi nekdanji zvezdnik romunskega (in evropskega) nogometa Adrian Mutu. Romuni so hitro povedli, nato pa za izenačenje poskrbeli kar sami, saj so zatresli lastno mrežo po predložku Matije Kavčiča, nekdanjega igralca Gorice, ki se je poleti preselil v Ljubljano.

Stojinović namesto Stojinovića

Mladi Dušan Stojinović je bil kapetan celjskega kluba. Foto: Grega Valančič/Sportida V taboru Celja je v poletnem prestopnem roku zelo pestro. Po zadnjem prihodu Matije Burina je prišlo do dveh odhodov. Stadion Z'dežele sta zapustila hrvaški napadalec Filip Dangubić in pa mladi branilec Dušan Stojinović. Mladi slovenski reprezentant se seli v močno rusko prvenstvo, kjer bo branil barve Khimkija.

Celjani so se z ruskim klubom pomerili v začetku leta v Turčiji in ga premagali s 3:1. V celjski ekipi bo nedavnega 20-letnega kapetana prvakov iz sezone 2019/20 zamenjal nihče drug kot njegov štiri leta mlajši brat Mark Stojinović. Je aktualni kadetski reprezentant, pred Celjem pa je zastopal barve Brava. Tudi Mark je tako kot Dušan osrednji branilec.

NK Celje in Filip Dangubić sta sporazumno prekinila sodelovanje. 26-letni napadalec je za celjsko ekipo skupaj zbral 61 nastopov, ob tem pa dosegel 19 golov in 5 podaj.

Filipu se zahvaljujemo za vse in mu želimo veliko sreče ter uspehov v nadaljevanju njegove nogometne kariere. pic.twitter.com/MVC1TSgQNS — NK Celje (@NKCelje) June 28, 2021

Celjani so se pred dnevi poslovili od Filipa Dangubića. Šestindvajsetletni hrvaški napadalec je v 61 nastopih za Celjane prispeval 19 zadetkov, v novi sezoni pa bo trener Agron Šalja več priložnosti v napadu nudil drugim kandidatom, tudi poletnima novincema, Tjašu Begiću (prej Gorica) in Kevinu Žižku (prej Mura).

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 – poletje):

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo): 21. junij Olimpija : Neftči Baku (Aze/1) 1:1 Perović 26. junij Olimpija : Lokomotiv Moskva (Rus/1) 1:6 Elšnik 29. junij Olimpija – Borac Banja Luka (BiH/1) / tekma je odpadla 4. julij Olimpija – Čukarički (Srb/1) 10. julij Olimpija – Ashdod (Izr/1)

Datum Tekma Strelci (za Bravo): 23. junij Radomlje (Slo/1) : Bravo 2:2 Maružin 2 26. junij Bravo : Žilina (Slk/1) 1:3 Maružin 29. junij Bravo : U Craiova 1948 (Rom/1) 1:1 avtogol 2. julij Bravo – Spartak Moskva (Rus/1) 6. julij Bravo – MTK Budimpešta (Mad/1) 10. julij Bravo – HNK Gorica (Hrv/1)

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor : Bačka Topola (Srb/1) 0:2 / 2. julij Tabor – Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje : HNK Gorica (Hrv/1) 0:1 / 2. julij Celje – U Craiova 1948 (Rom/1) 7. julij Celje – Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje – Lokomotiv Moskva (Rus/1)

Datum Tekma Strelci (za Aluminij): 19. junij Aluminij : Šampion Celje (Slo/3) 3:0 Sagadin, Bizjak, Kofi 25. junij Aluminij : Puskas Akademija (Mad/1) 0:1 / 26. junij St. Pölten (Avt/1) : Aluminij 0:2 Čermak, Flakus Bosilj 30. junij Aluminij – Nafta (Slo/2) 3. julij Aluminij – Uta Arad (Rom/1) 9. julij Aluminij – Rogaška (Slo/2) 10. julij Aluminij – Slaven Belupo (Hrv/1)