Mura remizirala s Partizanom, Maribor navdušil, Rusi ponižali Olimpijo

Slovenski prvak Mura je v soboto pred gledalci v Fazaneriji gostil srbskega velikana Partizan. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (2:2), črno-beli pa so po prvem polčasu vodili z 2:0. Najprej je v 3. minuti v polno zadel Luka Bobičanec, v 38. minuti pa je prednost podvojil Tomi Horvat. Omenjena igralca sta tudi edina, ki sta na dozdajšnjih štirih pripravljalnih tekmah Mure zadela v polno.

Mariborčani so za zaprtimi vrati Ljudskega vrta odpravili Vojvodino iz Novega Sada s 4:1. Dva zadetka je dosegel Rudi Požeg Vancaš, prvič je barve Maribora branil Robert Voloder, vijolični dres pa je oblekel tudi igralec na preizkušnji, 22-letni Danijel Šturm, ki je v prejšnji sezoni v dresu Bilj v drugi slovenski ligi dosegel 13 zadetkov. Bil je posredno vpletel v akcijo, v kateri so si gostje sami zatresli mrežo.

Zmaji so pod vodstvom novega trenerja Sava Miloševića izkusili visok poraz proti moskovskemu Lokomotivu. Že po prvem polčasu so zaostajali z 1:4, na koncu je ruski velikan zmagal s teniškim rezultatom 6:1. Čatni zadetek za Olimpije je ob koncu prvega dela dosegel Timi Max Elšnik. Zmaga Lokomotiva bi lahko bila še višja, a je mladi vratar Matevž Vidovšek v drugem polčasu ubranil 11-metrovko.

Celjsko ekipo je okrepil nekdanji branilec Olimpije Matija Burin, ki ga trener Agron Šalja odlično pozna iz mlajših reprezentančnih selekcij. Rumeno-modri so priprave začeli s porazom proti hrvaški Gorici.

