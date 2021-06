Mura izgubila tudi proti prvaku BiH, Hrvat preprečil poraz Brava

Deset slovenskih prvoligaških klubov se pripravlja na novo sezono, ki se bo začela sredi julija. Do takrat nameravajo odigrati še ogromno pripravljalnih tekem. V sredo so bili na delu štirje. Slovenski prvak Mura je v Celju na Skalni kleti izgubil z najboljšim klubom iz BiH, Borcem iz Banjaluke (0:1), Domžalčani so na Rujevici ostali praznih rok proti Rijeki (0:1), v Radomljah pa se je novopečeni prvoligaš z Bravom razšel brez zmagovalca (2:2).

Izbranci Anteja Šimundže so odigrali tretjo pripravljalno tekmo. Po prvaku Hrvaške so izgubili še s prvakom Bosne in Hercegovine. Borac iz Banjaluke se podobno kot Mura pripravlja na uvod kvalifikacij za ligo prvakov, v Celju pa je na Skalni kleti premagal črno-bele z 1:0. Edini zadetek je padel v 8. minuti, takrat so slovenski prvaki igrali v zasedbi Obradović, T. Cipot, Lovrić, Karamarko, Pucko, Kozar, Antolin, Filipović, Đurak, Mandić in Maroša. V nadaljevanju srečanja so dobili priložnost še Kous, Kouter, Bobičanec, Zalokar, Karničnik, Maruško, Gorenc, Šturm, Brkić, Klepač in K. Cipot, a Mura še drugo tekmo zapored ni našla poti, kako zatresti mrežo tekmeca.

Domžalčani namučili hrvaškega velikana

Domžalčani so na pomožnem igrišču ŠC Rujevica na Reki izgubili proti enemu najboljših hrvaških klubov. Rijeka je zmagala z 1:0, rumena družina pa je preizkusila kar 22 igralcev. Od prve minute so zaigrali Mulalić, Pišek, Šoštarič Karić, Urbančič, Vuklišević, Klemenčič, Ibričić, Kait, Repas, Kolobarić in Jakupović. V drugem polčasu so dobili priložnost Mihelak, Svetlin, Adamov, Hodžić, Markuš, Podlogar, Dajčman, Saitoski, Martinović, Vuk in Gorenc Stanković. Trener Dejan Djuranović ni računal na štiri igralce, manjkali so Grega Sorčan, Andraž Žinič, Gaber Dobrovoljc in Zeni Husmani.

🤜🏼🤛🏼 Pripravljalni izziv št. 2 s porazdeljeno minutažo 60:30. Proti Rijeki je na igrišče stopilo 22 nogometašev.



Več na: https://t.co/cuBGfWyalX#PoletnePriprave pic.twitter.com/DNQOJtkdeZ — NK Domžale (@NKDomzale) June 23, 2021

V Radomljah sta se istoimenski novopečeni prvoligaš in Bravo razšla z 2:2. Gostitelji so bili boljši v prvem polčasu (2:0), v polno sta zadela Žan Nikolić in pa Nedim Pepić, Črnogorec na preizkušnji, nato pa je Hrvat Loren Maružin poskrbel za izenačenje. "Smo v fazi, ko skrbimo za pravilno 'doziranje minutaže'. Tekma je bila, glede na vremenske razmere in fazo priprav, dobra. Imamo zelo čvrsto okostje moštva. Dobili smo nekaj odgovorov in potrditev. Delamo naprej. V soboto naš čaka naslednja preizkušnja," je po srečanju povedal trener mladega ljubljanskega kluba Dejan Grabić.

Pripravljalne tekme klubov 1. SNL (2021 - poletje):

Datum Tekma Strelci (za Muro): 16. junij St. Anna (Avt/3) : Mura 1:3 Horvat 2, Bobičanec 19. junij Mura : Dinamo Zagreb (Hrv/1) 0:4 / 23. junij Mura : Borac Banja Luka (BiH/1) 0:1 / 26. junij Mura - Partizan Beograd (Srb/1) 30. junij Mura - Vojvodina (Srb/1) 1. julij Mura - Rostov (Rus/1)

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo): 21. junij Olimpija : Neftči Baku (Aze/1) 1:1 Perović 26. junij Olimpija - Lokomotiv Moskva (Rus/1) 29. junij Olimpija - Borac Banja Luka (BiH/1) 4. julij Olimpija - Čukarički (Srb/1) 10. julij Olimpija - Ashdod (Izr/1)

Datum Tekma Strelci (za Domžale): 18. junij Radomlje (Slo/1) : Domžale 1:1 Kolobarič 23. junij Rijeka (Hrv/1) : Domžale 1:0 / 24. junij Domžale - Neftči Baku (Aze/1) 1. julij Domžale - Tuzla City (BiH/1) 2. julij Domžale - Šibenik (Hrv/1)

Datum Tekma Strelci (za Bravo): 23. junij Radomlje (Slo/1) : Bravo 2:2 Maružin 2 26. junij Bravo - Žilina (Slk/1) 29. junij Bravo - U Craiova 1948 (Rom/1) 2. julij Bravo - Spartak Moskva (Rus/1) 6. julij Bravo - MTK Budimpešta (Mad/1) 10. julij Bravo - HNK Gorica (Hrv/1)

Datum Tekma Strelci (za Tabor): 27. junij Tabor - Bačka Topola (Srb/1) 2. julij Tabor - Radnički Niš (Srb/1)

Datum Tekma Strelci (za Celje): 26. junij Celje - HNK Gorica (Hrv/1) 2. julij Celje - U Craiova 1948 (Rom/1) 7. julij Celje - Hajduk Split (Hrv/1) 11. julij Celje - Lokomotiv Moskva (Rus/1)

Datum Tekma Strelci (za Aluminij): 19. junij Aluminij : Šampion Celje (Slo/3) 3:0 Sagadin, Bizjak, Kofi 25. junij Aluminij - Puskas Akademija (Mad/1) 26. junij Aluminij - St. Pölten (Avt/1) 30. junij Aluminij - Nafta (Slo/2) 3. julij Aluminij - Uta Arad (Rom/1) 9. julij Aluminij - Rogaška (Slo/2) 10. julij Aluminij - Slaven Belupo (Hrv/1)

Datum Tekma Strelci (za Koper): 26. junij Koper - Jadran Dekani (Slo/2) 30. junij Koper - Partizan Beograd (Srb/1) 10. julij Koper - Istra 1961 (Hrv/1)