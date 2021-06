Rožmanova vijolična četa za začetek zmagala v Avstriji

Nekateri slovenski prvoligaški klubi se že pripravljajo na novo sezono. Med njimi je tudi Maribor, ki je v soboto odigral prvo pripravljalno tekmo in v Kalsdorfu premagal avstrijskega tretjeligaša z 2:0. V polno sta zadela Aljoša Matko in Žan Vipotnik, vijolični dres na tekmi pa so prvič oblekli vsi trije poletni novinci Gregor Sikošek, Rok Sirk in Menno Bergsen.