Zagrebški Dinamo ponižal Muro, nato vzel mero še Mariboru #video

Slovenski prvoligaški klubi so že začeli priprave za tekmovalno sezono 2021/22. Konec tedna se je igralo kar nekaj dvobojev. Slovenski prvak Mura je v soboto v Fazaneriji doživel hud poraz proti oslabljeni zasedbi zagrebškega Dinama. Hrvaški prvak je brez udeležencev Eura 2020 zmagal kar s 4:0, dan pozneje pa v Prekmurju premagal še Maribor. Domžale so remizirale z Radomljami, Aluminij pa je bil boljši od celjskega Šampiona.

Izbranci Anteja Šimundže že dolgo niso doživeli tako hudega poraza. Nazadnje so tako visoko na domači zelenici izgubili 24. septembra 2020 proti PSV Eindhovnu (1:5), v soboto pa so priznali premoč zagrebškemu Dinamu, ki je brez številnih prvokategornikov mrežo črno-belih zatresel kar štirikrat.

Vrhunci dvoboja v Murski Soboti, evrogol Baturine za 0:4 pri 3:19:

Za potezo srečanja je poskrbel komaj 18-letni Dalmatinec v vrstah Dinama Martin Baturina. Mlajši brat Roka Baturine, ki je v sezoni 2019/20 blestel v dresu Brava, je dosegel dva zadetka, v 87. minuti pa je zatresel mrežo slovenskih prvakov s pravcato mojstrovino. Dvoboj je potekal za zaprtimi vrati, za goste pa je nastopil tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Mura je začela dvoboj v zasedbi Obradović, Lovrić, Maruško, Gorenc, T. Cipot, Erniša, Horvat, Šturm, Bobičanec, Mandić in Maroša, v nadaljevanju pa so priložnost dočakali še Zalokar, Kous, Karničnik, Karamarko, Pucko, Filipović, Kouter, Antolin, Klepač, K. Cipot in Hrvat Valentino Vujinović, ki je na preizkušnji. Mura bo naslednjo pripravljalno tekmo odigrala v soboto, 26. junija, ko bo v Murski Soboti gostoval beograjski Partizan.

Maribor povedel, nato je sledil preobrat Dinama

Zagrebški Dinamo je le dan pozneje odigral še eno srečanje v Fazaneriji. Tokrat se je pomeril z Mariborom, ki je na pripravah v bližnjih Moravskih Toplicah. Hrvaški prvaki so vknjižili še eno zmago. Vijolice so odpravili z 2:1. Mariborčani so nastopili v postavi Jug (od 46. Bergsen), Milec (od 46. Mutavčić), Pihler (od 59. Rec), Martinović (od 59. Obreht), Koderman (od 46. Sikošek), Vrhovec (od 59. Klampfer), Repas (od 59. Bobarić), Kronaveter (od 46. Maher), Žugelj (od 46. Kotnik), Požeg Vancaš (od 59. Tavares) in Vipotnik (od 46. Sirk).

@nkmaribor - @gnkdinamo 1:2



⚽️ Požeg Vancaš



Delovni teden v prekmurski pripravljalni bazi zaključen z zanimivo, dinamično preizkušnjo. Naslednja faza priprav spet v Ljudskem vrtu.#MiSkupajEnoSmo #PripravePoletje2021 pic.twitter.com/z8DPQ2ppxl — NK Maribor (@nkmaribor) June 20, 2021

Zadnji poletni novinec NK Maribor Robert Voloder še ni kandidiral za srečanje, Aljoša Matko pa je med ogrevanjem začutil bolečino v zadnji stegenski mišici in izpustil srečanje. V začetni postavi ga je nadomestil Rudi Požeg Vancaš in v 7. minuti po podaji Jana Repasa popeljal 15-kratne slovenske prvake v vodstvo. Le tri minute pozneje so Zagrebčani po zaslugi avtogola Ilije Martinovića izenačili na 1:1. V drugem polčasu ni manjkalo menjav, v 78. minuti pa so gostje, za katere je začel dvoboj nekdanji branilec Maribora Petar Stojanović, dosegli zmagoviti zadetek. V polno je po strelu z glavo zadel Danec Rasmus Lauritsen.

Sosedski remi v Radomljah, Kidričani odpravili Celjane

Radomljane vodi Rok Hanžič, stari znanec domžalskega kluba Foto: Vid Ponikvar/Sportida Poleg Mure in Maribora je bil konec tedna aktiven še en slovenski predstavnik v Evropi. Domžalčani so v petek gostovali pri sosedih, novopečenih prvoligaših v Radomljah. Po dobrem tednu priprav so dočakali prvo pripravljalno tekmo. Dvoboj se je končal brez zmagovalca (1:1). Rumene, ki bodo v sredo gostovali na Rujevici proti Rijeki, je že v 6. minuti v vodstvo popeljal Dario Kolobarić, poraz Radomelj, ki jih vodi dober znanec domžalskega kluba Rok Hanžič, pa je v 74. minuti preprečil Andrej Pogačar.

V soboto je uvodno pripravljalno tekmo odigral Aluminij. Kidričani so ugnali tretjeligaša Šampiona iz Celja (3:0). V prvem polčasu sta zadela Kristjan Sagadin in novinec Jaka Bizjak, v nadaljevanju pa še Kofi, ki je na Štajerskem na preizkušnji. Trener Aluminija Oskar Drobne je podal priložnost 24 igralcev, v drugem polčasu pa je branil komaj 16-letni čuvaj mreže Nejc Pesek.