Še en nogometni velikan v Sloveniji. Ne prvi ne zadnji.

Slovenija s svojo prvo nogometno ligo ne spada med države, kjer bi mrgolelo znanih imen. Vseeno pa je nogometni svet tako majhen in povezan, da si je tudi na sončni strani Alp služilo kruh nemalo imen, dobro znanih svetovni javnosti. Če sta v preteklosti najbolj odmevali zgodbi Roberta Prosinečkega in Maura Camoranesija, pa je v teh dneh v središču pozornosti Savo Milošević, novi trener Olimpije. Ni ne prvo ne zadnje tuje znano nogometno ime, ki ima opravka s 1. SNL. Našteli smo jih kar nekaj. Preverite!

Znani nogometni obrazi so se v Sloveniji znašli v različnih vlogah. Številni so prišli k nam kot trenerji, pred tem pa jih je krasila bogata nogometna kariera, ki so jo oplemenitili pri marsikaterem evropskem klubskem velikanu. V želji po dokazovanju in kopičenju izkušenj v trenerskem svetu, kjer Slovenija s prvoligaškim okoljem omogoča dovolj mikavno odskočno desko za nadaljnje izzive, je v deželi pod Triglavom na trenerskih stolčkih službovalo že ogromno nekdanjih zvezdnikov.

Milošević je nazadnje vodil beograjski Partizan in z njim osvojil srbski pokal. Foto: Sportida

Najnovejši primer je Savo Milošević. Nekdanji srbski napadalec, na katerega slovenski ljubitelji nogometa nimajo pretirano lepih spominov, saj je v nenavadni srhljivki na Euru 2000 v Charleroiju z dvema zadetkoma preprečil veliko slavje Katančeve čete (3:3), je novi strateg Olimpije. V bogati karieri, državni dres je oblekel kar 102-krat, je zadeval kot za stavo tako v Srbiji, Angliji, Španiji, Italiji in Rusiji. Pred 21 leti si je na evropskem prvenstvu s Patrickom Kluivertom razdelil zlati čevelj, saj sta bila s petimi zadetki najboljša strelca zgodovinskega turnirja za Slovenijo. Nekoč je spadal med (naj)boljše napadalce, kar jih premore Evropa.

Na infarktni tekmi v Charleroiju je Ljubinko Drulović znižal rezultat na 2:3. Foto: Reuters

Da je takratna ZR Jugoslavija leta 2000 nadoknadila zaostanek z 0:3 proti Sloveniji, je močno zaslužen tudi Ljubinko Drulović. Nekdanji zvezdnik Porta in Benfice je na začetku svoje trenerske poti kratek čas deloval tudi v 1. SNL, kjer je vodil ptujsko Dravo. Tako imata s Slovenijo izkušnje oba ''rablja'' Katančevih izbrancev na najbolj infarktni tekmi v zgodovini slovenskega nogometa.

Alberto Bigon je najboljša igralska leta podaril Milanu. Foto: Guliverimage

Kar zadeva znana imena, ki so v Sloveniji delovala kot trenerji, ne moremo spregledati Italijana Alberta Bigona. Kot nogometaš si je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prislužil naziv klubske legende Milana, z njim osvojil pet lovorik, kot trener pa je največji uspeh dosegel z Napolijem. Leta 1990 je z njim osvojil scudetto in skupaj z Diegom Armandom Maradono poskrbel za nepozabno evforijo v vročekrvnem mestu pod Vezuvom. Osemnajst let pozneje, ko je obujal trenersko pot, ga je Joc Pepečnik pripeljal v Ljubljano, kjer naj bi vodil Interblock. Sodelovanje z bogatimi ''kockarji'' je trajalo zelo kratko, saj se je, takrat je imel 61 let, hitro umaknil zaradi zdravstvenih težav.

Leta 2003 je kratek čas vodil Muro Miroslav Blažević. Starejši ljubitelji nogometa še danes pravijo, da je takrat že treninge črno-belih spremljalo nekaj tisoč ljudi. Foto: Getty Images

Zelo znane tuje trenerje je imela v svoji pestri zgodovini Mura. Aktualni slovenski prvak je sodeloval tako s trenerjem vseh trenerjem, neuničljivim Hrvatom Miroslavom Ćirom Blaževićem, žal že pokojnim Hrvatom Zlatkom Cicom Kranjčarjem kot tudi nekdanjim asom jugoslovanskega nogometa, Srbom Dušanom Savićem. Na klopi Maribora sta se predstavila tudi Hrvata Krunoslav Jurčić, ki je z ognjenimi na svetovnem prvenstvu v Franciji leta 1998 osvojil tretje mesto in imel precej pomembno vlogo v ekipi, ter Ante Čačić, ki se je po odhodu iz Slovenije preizkusil celo v vlogi hrvaškega selektorja in slovenske južne sosede vodil na Euru 2016.

Luigi Apolloni je z Gorico osvojil pokalni naslov. Foto: Vid Ponikvar

Zelo znanega trenerja je imela tudi Gorica. V času, ko so vrtnice zelo tesno sodelovale s Parmo, je v Novi Gorici deloval Luigi Apolloni. Umirjeni Italijan je vrsto let nosil italijanski dres, leta 1994 pa z Azzurri na svetovnem prvenstvu zaigral v finalu!

Nekdanji svetovni prvak Mauro Camoranesi je najprej vodil Tabor, nato pa še Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Še večjo slavo je z italijansko reprezentanco dosegel Mauro Camoranesi. Nekdanji zvezdnik Juventusa je prišel v Slovenijo senzacionalno najprej v Sežano, kjer mu je šlo odlično s Taborom, nato pa je sprejel ponudbo iz Ljudskega vrta, kjer pa stvari niso potekale tako, kot sta si zamislili obe strani. Vseeno je Argentinec z italijanskim potnim listom, ki je postal leta 2006 svetovni prvak, naredil ogromno promocijo za slovenski prvoligaški nogomet v svetu.

Igor Bišćan je z Olimpijo osvojil obe lovoriki v sezoni 2017/18. Foto: Vid Ponikvar

V zadnji sezoni je v Celju nekaj mesecev deloval Jiri Jarošik. Nekdanji češki reprezentant je vrhunec kariere doživljal pri londonskem Chelseaju, aktualnem evropskem prvaku, kot trener pa je šele na začetku poti. Številne porodne krče je kazal v Celju, s katerim je doživljal neuspeh za neuspehom. Veliko bolje je šlo Hrvatu Igorju Bišćanu, nekdanjemu asu Liverpoola, ki je vodil zmaje vso sezono 2017/18, osvojil dvojno slovensko krono in se poslovil!

Nekdanji jugoslovanski reprezentant Ivan Buljan na dvoboju z Brazilijo na SP 1974 v ZRN. Foto: Guliverimage

V Sloveniji je delovalo še nekaj zlatih imen jugoslovanskega nogometa. Ivan Iko Buljan, sloviti soigralec Branka Oblaka iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja tako pri Hajduku kot tudi izbrani vrsti, je tako pred dobrim desetletjem vodil Primorje in Belo krajino, Nenad Gračan, še en Hrvat, je sodeloval z lendavsko Nafto, Srb Gordan Petrić, ki je leta 1987 z znamenitimi ''jugoslovanskimi Čilenci'' postal mladinski svetovni prvak sveta, se je v prejšnji sezoni mudil v Novi Gorici, a rezultati niso bili njegov zaveznik.

Nekdanji avstrijski reprezentant Peter Pacult je v prejšnji sezoni popeljal celovško Austrio v drugo avstrijsko ligo. Foto: Guliverimage

Ne smemo pozabiti na avstrijskega nekdanjega zvezdnika Petra Paculta, ki se je na kratko ustavil v tedaj zelo nepredvidljivem Zavrču, kjer je bil nekaj časa prvi strateg tudi Milko Djurovski. Makedonec, poročen s Slovenko, se je pred desetletji preselil v mesto ob Dravi, v 1. SNL vodil kar štiri klube. Poleg Zavrča še Dravo, Nafto in Maribor.

Tako je Robert Prosinečki ob gostovanju Crvene zvezde, ko je vodil rdeče-bele, prejel spominski dres od takratnega športnega direktorja zmajev Milenka Ačimovića. Foto: Vid Ponikvar

Bogat pa je tudi seznam, kar zadeva znana tuja nogometna imena, ki so v 1. SNL nastopala še kot igralci. Na njem izstopa Robert Prosinečki, hrvaški velikan, ki je bil evropski prvak s Crveno zvezdo, s Hrvaško tretji na svetu, s ''Čilenci'' svetovni mladinski prvak, je pa tudi eden od redkih Zemljanov, ki so nosili dres tako madridskega Reala kot tudi Barcelone. Njegova bogata pot se je proti koncu kariere ustavila v Ljubljani, kjer je pokazal del širokega repertoarja mojstrovin.

Albert Riera je v Sloveniji najprej nosil dres Zavrča, nato pa še Kopra. Foto: Vid Ponikvar

Dres zmajev je nosil tudi Tomo Šokota, na Euru 2004 udarni hrvaški napadalec, ki je takrat blestel pri Benfici, za enega od najbolj šokantnih prihodov v slovenski nogomet pa je poskrbelo klubsko vodstvo Zavrča, ko je pripeljalo nekdanjega španskega reprezentanta Alberta Riero. Nekdanji član Liverpoola in Manchester Cityja je kratek čas nosil še dres Kopra. Podobno pot je v Sloveniji ubral tudi nekdanji reprezentant BiH Zlatan Muslimović. Na Bonifiki je zaigral tudi nekdanji hrvaški reprezentant Danijel Pranjić, svojčas nogometaš Bayerna.

Danijel Pranjić je med letoma 2009 in 2012 nosil dres Bayerna, v sezoni 2016/17 pa je bil član koprskih kanarčkov. Foto: Guliverimage

Dres Gorice je nosil Stephen Makinwa, ki je bil pred tem nigerijski reprezentant, pa tudi pomemben člen rimskega Lazia, pri Dravi je sprva kot najstnik zaigral John Ogu, poznejši nigerijski reprezentant, zanimivo kariero je po selitvi iz Nove Gorice zgradil zdajšnji perujski reprezentant Gianluca Lapadula … Pa smo jih našteli le nekaj, saj je seznam tujcev, ki so igrali za svoje izbrane vrste ali nastopali na največjih prvenstvih, hkrati pa okusili tudi čar igranja v 1. SNL, še daljši ...

Gianluca Lapadula je po odhodu iz Gorice zaigral tudi AC Milan, B reprezentanco Italije in A reprezentanco Peruja. Foto: Vid Ponikvar

V Sloveniji se je tako zvrstilo nemalo znanih nogometnih imen. Novopečeni trener Olimpije Milošević pomeni nadaljevanje druženja 1. SNL in zvezdnikov svetovnega (evropskega) nogometa, hkrati pa tudi dokazuje, kako zanimivo je lahko dogajanje tudi v slovenskem prvoligaškem okolju, omejenem s finančnimi zmožnostmi. In še vseeno obarvano z imeni, ki so v nogometu (ali še bodo) pustila ogromen pečat.