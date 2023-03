Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2022 je legendarni nekdanji hrvaški nogometaš Robert Prosinečki tudi uradno postal novi trener slovenskega prvoligaša Olimpije. Takrat 53-letni strokovnjak je na trenerskem mestu nasledil odpuščenega rojaka Dina Skenderja. Prosinečki na klopi ni zdržal dolgo.

1. julija 2022 so pri Olimpiji pred prvim krogom kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo ostali tako brez glavnega trenerja prve ekipe Roberta Prosinečkega kot tudi brez športnega direktorja Mladena Rudonje. Kot so pojasnili na novinarski konferenci, so z obema prekinili sodelovanje.

Rudonja in Prosinečki naj bi želela od vodstva izprositi nekaj več denarja za okrepitve, a njune prošnje niso bile uslišane. Še več, vodstvo kluba, ki ga poosebljata direktor Olimpije Igor Barišić in predsednik ljubljanskega kolektiva Adam Delius, naj bi poudarilo, da tako ne morejo več sodelovati, in se jima zahvalilo za sodelovanje.

Leta 2021 je v 87. letu starosti umrl eden velikanov košarke Elgin Baylor. Kot so sporočili iz ameriške ekipe Los Angeles Lakers, za katero je nekdaj igral član hrama slavnih, je umrl v družinskem krogu.

Leta 2015 je slovenski skakalec Jurij Tepeš zmagal na zadnji tekmi sezone v smučarskih skokih. Na poletih v Planici je s skokoma, dolgima 239,5 in 244 metrov za vsega 2,8 točke ugnal Petra Prevca (234,5, 233 m). Prevc je izgubil boj v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki ga je s sedmim mestom osvojil Nemec Severin Freund.

Prevc je po drugem mestu na tekmi osvojil svetovni pokal v poletih, kjer je drugo mesto zasedel Freund, Tepeš pa je bil tretji. V skupnem seštevku svetovnega pokala sta Freund in Prevc letos zbrala po 1729 točk, a je svetovni pokal pripadel Nemcu, ker je v sezoni zbral več posamičnih zmag.

Leta 2015 je Črnjanka Tina Maze na veleslalomu na finalu svetovnega pokala alpskih smučark v francoskem Meribelu osvojila tretje mesto in v skupnem seštevku osvojila drugo mesto. Zmagala je Avstrijka Anna Fenninger, ki je ubranila veliki kristalni globus z 22 točkami prednosti pred Mazejevo.

Leta 2013 je Avstrijec Gregor Schlierenzauer zmagal na prvi tekmi finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Skupni zmagovalec pokala je z jubilejno 50. zmago še tretjič v karieri osvojil tudi mali kristalni globus za najboljšega letalca. Slovenski junak dneva je bil Peter Prevc, ki je z drugim mestom prvič dočakal posamične stopničke.

1962 nekdanji slovenski lokostrelec Samo Medved

1962 slovenska rokometna trenerka Marta Bon

1967 nekdanji italijanski kolesar Mario Cipollini

1972 nekdanji kanadski umetnostni drsalec Elvis Stojko

1972 nekdanji košarkar Shawn Paul Bradley

1975 nekdanji češki profesionalni teniški igralec Jiri Novak

1976 nekdanji slovenski smučarski skakalec/nordijski kombinatorec Rolando Kaligaro

1982 nekdanji slovenski nordijski kombinatorec Andrej Jezeršek

1985 nekdanja slovenska plavalka Anja Čarman

1987 nekdanji slovenski nogometaš Aleš Mertelj