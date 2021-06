Mladi nemški reprezentant prihaja v Maribor

Dvajsetletni Voloder je prve nogometne korake naredil v rodnem Frankfurtu, nato pa se je pri 15 letih preselil v Köln. Lani je igral za drugo moštvo kluba v regionalni ligi, zdaj pa je sprejel prvi izziv na tujem in sprejel vabilo Maribora.

Robert Voloder v vijol'čni dom na posojo iz @fckoeln:



"Z nestrpnostjo pričakujem nov izziv, rad bi z @nkmaribor postal prvak in pokazal, kar zmorem."



Izbral si je št. 5, ki se je sprostila po odločitvi Blaža Vrhovca, da si v novi sezoni izbere 4. #MiSkupajEnoSmo #PLTS pic.twitter.com/4adq7Ds3mj — NK Maribor (@nkmaribor) June 20, 2021

"Vem, da je Maribor najuspešnejši klub v Sloveniji, dobro znan tudi v mednarodnem merilu z dolgoletnim nastopanjem v evropskih pokalih in po zelo dobrem ozračju na stadionu. Po igranju pri mlajših selekcijah sem v Kölnu pridobil tudi prve izkušnje v članskem nogometu, ponudbo iz Maribora pa sem sprejel, saj verjamem, da tukaj lahko uspešno nadaljujem razvojno pot, kar so potrdili tudi prvi vtisi ob prihodu. Stadion mi je všeč, prav tako okolje in prvi stik s klubskim ustrojem. Prvenstvo smo končali šele pred dvema tednoma, tako da sem imel kratek premor in v dobrem telesnem stanju čakam, da se pridružim novim soigralcem. Z nestrpnostjo pričakujem nov izziv, rad bi z Mariborom postal prvak in pokazal, kar zmorem. Prišel sem na posojo, a če mi bo šlo vse po načrtih, si znam predstavljati, da bi ostal tudi dlje," je za spletno stran kluba poudaril dosedanji reprezentant dveh držav z zanimivo predzgodbo.

Ker je najprej prejel povabilo iz očetove domovine, se je udeleževal akcij mlajših selekcij Bosne in Hercegovine U17, U18 in U19 (skupaj je zbral 14 nastopov). Potem pa je prišlo povabilo iz nemške nogometne zveze, ki ga ni mogel zavrniti. Dobil je priložnost v selekciji U19, nato pa postal tudi član nemške reprezentance U20, za katero je med drugimi na primer istočasno igral tudi čudežni deček Youssoufa Moukoko iz dortmundske Borussie.

Marko Šuler: Z Robertom smo zapolnili vrzel na štoperskem položaju

Nekaj besed o novincu je povedal tudi športni direktor vijoličastih: "Na štoperskih položajih smo doživeli precej sprememb, zvrstilo se je nekaj odhodov. Iskali smo rešitev, kako zapolniti vrzel, in našli igralca z izkušnjami iz mlajših nemških reprezentančnih selekcij. Robert Voloder ima nemško miselnost, njegove korenine so iz Bosne in Hercegovine. Gre za zelo ambicioznega, motiviranega fanta s tisto miselnostjo, ki ustreza našim zahtevam in jo nujno potrebujemo. Gre za enoletno posojo z možnostjo odkupa od Kölna, kar je zelo realno. Verjamem, da ob tem lahko postane tisti člen obrambe, na katerem lahko gradimo tudi v prihodnje. Ko se bodo po vrnitvi iz Moravcev nadaljevali treningi v Ljudskem vrtu, se bo priključil moštvu in bo pripravljen za prve boje, ki nas čakajo. S prihodom Roberta pa naše aktivnosti še niso končane. Prestopni rok postaja dinamičen, dogaja se kar precej in gradimo naprej. Pričakujemo lahko vsaj še dva prihoda, izključen ni niti kakšen odhod."

Voloder bo v Mariboru nosil dres s številko pet, ta je po tem, ko se je Blaž Vrhovec odločil, da bo odslej igral s štirico, ostala prosta.