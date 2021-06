Šuler napovedal nove prihode, Mlakarju pošilja posebno sporočilo

''Pred nami je leto, polno izzivov. V vseh pogledih,'' sporoča Simon Rožman. Trener Maribora je na uvodnem treningu pozdravil kar nekaj novih obrazov. Športni direktor Marko Šuler dodaja, da se bo število novincev v kratkem še povečalo. To bo razveselilo Rožmana, ki ne skriva cilja, da bi bil z vijolicami uspešen na vseh treh frontah. V prvenstvu, pokalu in Evropi, kjer želi popeljati Maribor v skupinski del konferenčne lige.

Mariborčani so zavihali rokave. Na uvodnem treningu je strokovno vodstvo na čelu z glavnim trenerjem Simonom Rožmanom v Ljudskem vrtu pozdravilo 19 igralcev. Med njimi je bilo tudi nekaj novih obrazov, saj sta prvi trening z Mariborom opravila ''zgodnja'' poletna novinca Gregor Sikošek in Rok Sirk, začetka priprav pa so se udeležili tudi nogometaši, ki so v prejšnji sezoni kot posojeni igralci nabirali izkušnje drugje.

Rok Maher je v prejšnji sezoni nabiral izkušnje pri Bravu v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Žan Vipotnik je bil tako pri Gorici, Rok Maher in Nino Žugelj pri Bravu, Mirko Mutavčić pa pri Primorju. ''Dovolj smo se spočili, čuti se energija na vseh straneh. Pri igralcih in strokovnemu štabu. Delovna vnema je na zadovoljivi ravni,'' ne skriva zadovoljstva strateg, ki bi v prejšnji sezoni vijolice skoraj popeljal do državnega naslova. Od velikega slavja ga je ločilo le 15 minut, a mu je nato načrte v Ljudskem vrtu prekrižala Mura.

Maribor v tej sezoni noče ponoviti boleče izkušnje. Želi biti najboljši v državi. Poleg prevetritve igralskega kadra, ki poteka v skladu z napovedmi športnega direktorja Marka Šulerja, pa se je zgodila zamenjava tudi na položaju trenerja mladincev. Odgovorni položaj je prevzel stari znanec 1. SNL Tomaž Petrović, znan po zglednem delu z mladimi. Z Rožmanom je že sodeloval pri Celju, zdaj pa bosta združila moči v mestu ob Dravi. Donedavni trener selekcije do 19 let Bojan Flis se je preselil na položaj stratega zasedbe do 15 let.

Podaljšan dopust za Derviševića in Peričića

Bliža se trenutek, ko bi lahko Amir Dervišević po dolgih letih zapustil Ljudski vrt. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Uvodnega treninga se je udeležilo le 19 nogometašev (Jug, Sušak, Milec, Mutavčić, Mitrović, Obreht, Sikošek, Guerrico, Bobarić, Vrhovec, Pihler, Djelovci, Kotnik, Žugelj, Požeg Vancaš, Kronaveter, Tavares, Sirk in Vipotnik). Maher je manjkal zaradi bolezni, Guerrico in Žugelj ob začetku aktivnosti vadita po individualnem programu, Mitrović pa bo po dolgem, a uspešnem okrevanju preventivno izpustil le najintenzivnejši del treningov z dvoboji.

Amir Dervišević in Špiro Peričić podobno kot v končnici prejšnje sezone ne trenirata z moštvom, ob sklenitvi dogovora si lahko poiščeta nov izziv. "Do nadaljnjega imata podaljšan dopust. Poskušamo poiskati ustrezno rešitev pri namenu, da si najdeta nov klub. Obstaja nekaj zanimanja zanju. Predvsem Dervišević je tukaj toliko časa, da potrebuje nov, drugačen izziv. Vendar tudi v njunem primeru velja, da se trenutno dogajanje, povezano s prestopi, šele začenja," pojasnjuje športni direktor Marko Šuler.

Mlakarju so vrata NK Maribor odprta

Jan Mlakar je pomagal Mariboru do zadnjega naslova prvaka (2018/19). Nato je nastopila dveletna suša, kar zadeva lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar zadeva prihode novih igralcev, bi lahko Ljudski vrt uzrl novince že kaj kmalu. ''Napovem lahko še nekaj prihodov. Dva predvidoma že v prihodnjih dneh. Sestaviti moramo ekipo, časa ni veliko. Nehvaležno je početi v poletnem prestopnem roku, saj bo hitro na sporedu prva uradna tekma. Nekje je treba začeti, potenciala je veliko, tudi s priključitvijo naših mladih igralcev, in za zdaj na zadeve gledam pozitivno,'' je Korošec prepričan, da je mariborski klub na pravi poti. V Ljudskem vrtu si želi obdržati tudi najboljšega strelca Jana Mlakarja, ki je v prejšnji sezoni zaigral v 1. SNL kot posojen napadalec Brightona, prejšnji teden pa debitiral še za člansko izbrano vrsto in se proti Gibraltarju vpisal med strelce.

"Sem v stiku z njim, z agentom, s klubom. Odloča Brighton, ni vse odvisno od nas. Odločitev temelji tudi na Janovi volji. Naša želja, da ostane, je velika. Ponudimo mu lahko kontinuiteto, sestavili bomo ekipo, ki bo konkurenčna. Verjamem, da morda išče kakšen izziv tudi drugje. Ob tem Maribor težko spremlja finančne, toda v nogometu je več dejavnikov, ki te peljejo naprej. Janu smo predstavili projekt in v Mariboru so mu vrata odprta. Zelo bi bili veseli, če bi lahko nadaljevali skupno zgodbo," verjame v srečen konec.

Marko Šuler bi bil najbolj srečen, če bi lahko Jan Mlakar ostal v Ljudskem vrtu še eno sezono. Foto: NK Maribor

Udeleženci reprezentančnih akcij (Repas, Matko, Martinović, Koderman, Gorenak, Pridgar, Rec in Klampfer) se bodo priključevali postopno v prihodnjih dneh, prišlo pa bi lahko še nekaj novincev, ki jih je na seznamu poletnih želja zaokrožil Šuler. Mariborska zasedba bo prihodnji ponedeljek odpotovala v Moravske Toplice, vse misli pa so že usmerjene v evropsko premiero, ki bo že čez mesec dni, 8. julija.

Rožman navdušen nad tem, kar ponuja konferenčna liga

Mariborčani bodo (prvega) evropskega tekmeca dobili 15. junija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ''Naš tekmovalni cilj v novi sezoni je dobro znan. Smo lovci na vseh treh frontah, kar pomeni, da želimo ob boju za naslov prvaka in pokalno trofejo tudi uspešno tekmovati na evropskem prizorišču. Pričakujem lakoto fantov, z močno izraženo željo po uspehu,'' ne skriva visokih ciljev. Velike želje ima v Evropi, kjer bi lahko Maribor z vstopom v skupinski del konferenčne lige napolnil klubsko blagajno.

''Novoustanovljenega pokala ni mogoče omenjati kot tretjerazredno tekmovanje. Gre za zelo dober evropski rang, domala vsa naša regija začenja v prvem ali drugem krogu. Ko vidiš nasprotnike med kvalifikacijami, so med drugimi tukaj tudi Tottenham ali Roma, finančni vložki pa so enaki ali celo višji kot lani v Ligi Europa. Ni odprte poti do skupinskega dela, nekaj bo odvisno od žreba, pri katerem potrebuješ tudi določeno mero sreče,'' nestrpno čaka ples kroglic, ki bo 15. junija izdal prvega tekmeca.

Na seznamu mogočih nasprotnikov (Maribor bo nosilec) so sicer Breidablik (Islandija), St Joseph’s FC, Mons Calpe (oba Gibraltar), Milsami, Sfantul Gheorghe (oba Moldavija), Urartu, FC Noah, Ararat (vsi Armenija), Kauno Žalgiris (Litva), RFS Riga, Valmieras FK (oba Latvija), Inter Turku, Honka Espoo (oba Finska), Sileks, Struga (oba Makedonija), Racing Union, Swift Hesperange (oba Luksemburg), Velež (Bosna in Hercegovina), Bohemians Dublin, Sligo Rovers (oba Irska), Birkirkara (Malta), Vllaznia (Albanija), Glentoran (Severna Irska), Dinamo Batumi, Dila Gori, Gagra Tbilisi (vsi Gruzija), Sant Julia (Andora), FC Llapi (Kosovo), Paide (Estonija), Dečić Tuzi, FK Podgorica (Črna gora), Newtown (Wales), Gzira United (Malta) in predstavnik Severne Irske.