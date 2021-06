Rok Sirk ponovno v vijoličastem

“Že nekaj let je minilo, odkar me ni bilo tukaj. Toda občutki so še zmeraj takšni, kot da bi včeraj zapustil Maribor in se vrnil nazaj domov. Pomislekov ni bilo, s športnim direktorjem sva se slišala in hitro dogovorila. Če je želja obojestranska, so dodatne besede odveč. Prihajam motiviran in v dobrem stanju. Takoj ko sem prišel s Poljske, sem začel z individualnimi treningi in lahko v ponedeljek začnem na polno,” je za spletno stran kluba dejal 27-letni napadalec, ki je v zadnjem času izkušnje pridobilval na Poljskem, saj je sezono in pol igral za Zaglebie, spomladanski del pri drugoligašu Radomiaku.

Rok Sirk, dobrodošel doma!



13 let po prvem prihodu iz Dravograda in 4 leta po odhodu vrnitev v Ljudski vrt.



➡️ https://t.co/UmMsHythKW#MiSkupajEnoSmo #PrestopniRokPoletje2021 #PLTS pic.twitter.com/hQJfFqazQ8 — NK Maribor (@nkmaribor) June 5, 2021

Marko Šuler: "S svojim garanjem in trudom sodi v našo zgodbo"

Na njegov prihod se je ozrl tudi športni direktor mariborskega kluba: “Naslednji korak je prihod fanta, ki je v Ljudskem vrtu preživel skoraj polovico kariere. Ker ima tako velik motiv in močno izraženo željo, da po vmesnem nabiranju izkušenj v tujini naredi korak naprej, je bila odločitev še lažja. Rok je mešanica mladosti in izkušenj, glavni del kariere je še pred njim, v tem trenutku pa pri sestavljanju novega mozaika pomeni tisti del, ki ga potrebujemo. S svojim garanjem in trudom, ki ga spremlja skozi dosedanjo kariero, sodi v našo zgodbo, tako nogometno kot značajsko."

Sirk bo pri vijoličastih nosil številko 13, ki mu je veliko sreče prinesla že ob igranju za Muro, kjer je s to številko na hrbtu v dveh sezonah zabil kar 30 zadetkov.

