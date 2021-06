Pri Muri se dogaja na polno

Bilo je kratko, a sladko. Poletnega premora, ki si ga je lahko po zgodovinskem naslovu Mure privoščila večina črno-belih, je konec. Slovenski prvaki so danes že zavihali rokave na uvodnem treningu, na katerem je bil tudi Amadej Maroša. Izkušeni napadalec je podaljšal sodelovanje z Muro še za dve leti, tako da bo lahko Ante Šimundža računal nanj tudi v sezoni 2021/22, v kateri bodo Prekmurci prvič izkusili igranje v kvalifikacijah za ligo prvakov. V pripravljalnem obdobju se bodo pomerili tudi z zagrebškim Dinamom in beograjskim Partizanom.

Pred dobrima dvema tednoma je Mura z nepozabno zmago nad Mariborom (3:1) dvignila Prekmurje na noge in poskrbela za ogromno slavje. Črno-beli, ki bodo čez tri leta praznovali 100. rojstni dan, so dosegli največji uspeh v klubski zgodovini, državni naslov pa je predstavljal še dodatno odgovornost za klubsko vodstvo. Znašlo se je pred zahtevnim izzivom, saj bo skušalo v novo sezono kreniti še z močnejšo zasedbo kot poprej.

Poslavlja se dvakratni zaporedni prvak

Ker sta Jure Travner je barve Mure branil tudi pred slabim desetletjem, ko se je klub imenoval še Mura 05. Foto: Aleš Cipot/Sportida se dvema nogometašema po koncu sezone iztekli pogodbi, je bilo zanimivo spremljati, kam ju bo ponesla nogometna pot. Petintridesetletni branilec Jure Travner se je odločil, da bo kariero nadaljeval v avstrijski četrti ligi, kjer bo nosil dres SV Raiffeisen Wildon.

Izkušeni nogometaš, edini v Sloveniji, ki je v zadnjih dveh sezonah osvojil naslov slovenskega prvaka, saj je bil v sezoni 2019/20 najboljši s Celjani, se tako poslavlja od Fazanerije. V "šampionski" sezoni ni veliko igral, v prvi ligi je zbral 12 nastopov, zdaj pa se bo dokazoval v Avstriji.

Drugače pa je z Amadejem Marošo. V zadnjih treh sezonah je bil med najboljšimi strelci Mure in se s črno-belimi še vedno uvrstil v Evropo.

Pred začetkom nove sezone si je segel v roke s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem in podaljšal sodelovanje do konca maja 2023. Tako je Ante Šimundža, ki je v nedeljo pozdravil varovance na klubski večerji v Rakičanu, kamor je nogometaše povabil župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, ohranil pomembnega aduta v napadu, s katerim lahko krepi konkurenco.

Slovenske prvake čakajo v pripravljalnem obdobju močni tekmeci iz Hrvaške in Srbije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Priprave Mure so tako pod vodstvom Anteja Šimundže začeli Matko Obradović, Marko Zalokar, Dušan Gyergyek, Vid Šumenjak, Žan Karničnik, Matic Maruško, Žiga Kous, Klemen Pucko, Klemen Šturm, Marin Karamarko, Jan Gorenc, Dragan Lovrić, Alen Kozar, Luka Bobičanec, Tomi Horvat, Aljaž Antolin, Marko Brkić, Rok Erniša, Staniša Mandić, Renato Simić, Samsindin Ouro, David Đurak, Kevin Žižek, Andrija Filipović, Vito Štrakl, Mihael Klepač in Amadej Maroša.

Zaradi reprezentančnih obveznosti v preteklih dneh bodo s pripravami nekoliko pozneje začeli Nino Kouter, Kai Cipot, Tio Cipot in Lan Erjavec, v pripravljalnem obdobju, 15. junija bodo izvedeli ime tekmeca v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa naj bi se pomerili z vsaj tremi ekipami. To so hrvaški prvak Dinamo Zagreb, srbski podprvak Partizan Beograd in pa Slaven Belupo iz Koprivnice.