Čudežni podvig Mure! Maribor na kolenih, Prekmurje proslavlja! #video

Napeti prvoligaški maraton je podal končnega zmagovalca. Naslov prvaka je po izjemnem spektaklu v Ljudskem vrtu (1:3) osvojila Mura, Maribor pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Pred tem so bile odigrane štiri tekme, na katerih se je odločalo o obstanku. Po dramatični zmagi Celja je najkrajšo potegnil Koper in padel na deveto mesto, tako da ga čakajo dodatne kvalifikacije s Krko. Bravo je nadigral Olimpijo, Gorica se je poslovila z zmago v Sežani, Domžale so remizirale z Aluminijem.

Maribor : Mura 1:3 (1:1)

Danes bo znan nov slovenski prvak. Kdo bo na seznamu nasledil Celjane? V igri sta le dva kandidata. To sta Maribor in Mura, ki bosta za državno krono obračunala medsebojno. Obeta se spektakel, podoben tistemu, ki smo ga lani spremljali v knežjem mestu, ko so jo Celjani z zlatim remijem (2:2) zagodli Olimpiji. V prejšnji sezoni sta brez lovorik ostala tako Olimpija kot Maribor, do njih pa sta prišla Celje in Mura. Letos bi se lahko zgodovina celo ponovila, a v obratnem vrstnem redu. Da bi bili Prekmurci prvaki, Celjani pa pokalni zmagovalci. Takšen scenarij zagotovo ni všeč vijolicam, ki danes lovijo že rekordni 16. državni naslov. ''Čarno-belji'' se lahko po drugi strani vpišejo v zgodovino in prvič postanejo prvaki!

Drama v Celju osrečila gostitelje

V uvodnih štirih tekmah zadnjega kroga je bilo doseženih devet zadetkov, najbolj razburljivo pa je bilo v Celju. Knežje mesto, kjer so bili lani okronani prvaki Slovenije, je spremljalo tekmo z ogromnim vložkom in dramatično končnico. Sprva je bolje kazalo gostiteljem, ki so prek Esterja Soklerja povedli že v 4. minuti, a je prvi strelec tekmovanja Nardin Mulahusejnović tik pred koncem prvega dela izenačil na 1:1. Primorci so bili v prednosti, remi bi jim zagotavljal obstanek, a niso zdržali do konca.

Zadetek Ivana Božića z najstrožje kazni za 2:1:

Le tri minute pred koncem je Ivan Božić, ki je v zadnjih tednih v izvrstni strelski formi, z bele točke zagotovil Celju zlata vredno zmago, s katero so se izognili devetemu mestu, nanj pa pahnili Koprčane, ki jih čakata tekmi dodatnih kvalifikacij proti drugoligaškemu podprvaku Krki.

Poročilo s tekme:

Rezultatske krize Olimpije še ni konec

Najvišjo zmago 36. kroga je zabeležil Bravo. Prvič, odkar tekmuje v prvi ligi, je doma premagal mestnega tekmeca Olimpijo. Izbranci Dejana Grabića so v drugem polčasu napolnili mrežo zeleno-belih in zmagali s 3:0. Z dvema zadetkoma je izstopal Milan Tučić, ki je spomladi za Šiškarje zadel v polno kar desetkrat, z dvema podajama pa je status najboljšega asistenta lige potrdil Mustafa Nukić (zbral je kar 11 podaj).

Drugi zadetek, skupno že 10. v tej sezoni, Milana Tučića:

Olimpija je že sedmič zapored v prvenstvu ostala brez zmage in končala sezono na tretjem mestu, trener Goran Stanković pa je zaradi bližajočega se torka in finala pokala v Kopru odpočil kar nekaj prvokategornikov.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotograf Vid Ponikvar:

1 / 28 2 / 28 3 / 28 4 / 28 5 / 28 6 / 28 7 / 28 8 / 28 9 / 28 10 / 28 11 / 28 12 / 28 13 / 28 14 / 28 15 / 28 16 / 28 17 / 28 18 / 28 19 / 28 20 / 28 21 / 28 22 / 28 23 / 28 24 / 28 25 / 28 26 / 28 27 / 28 28 / 28

Poročilo s tekme:

Remi v Domžalah osrečil oba

V Domžalah so gostitelji pričakali Kidričane s pomlajeno postavo, v kateri ni manjkalo najstnikov. Kapetana Senijada Ibričića, ki je bil s strani nogometašev, trenerjev, novinarjev in navijačev izbran za najboljšega nogometaša sezone Prve lige Telekom Slovenije, ni bilo v postavi.

Zadetek Armina Đerleka:

Aluminij je za miren spanec potreboval točko. Na začetku drugega dela je goste v vodstvo popeljal Armin Đerlek, tik pred koncem pa je izenačil Slobodan Vuk, tako da sta dvoboj obe ekipi končali zadovoljni. Domžale se bodo, če bo Olimpija osvojila pokal, s četrtim mestom prebili v Evropo.

Poročilo s tekme:

Nepozaben debi najstnika Gorice

Zadnjeuvrščena Gorica se je od prve lige poslovila v Sežani, kjer je za slovo premagala Tabor z 1:0 in mu preprečila, da bi končal sezono v zgornji polovici razpredelnice.

Zmagoviti zadetek debitanta Roka Ljutića:

Zmagoviti zadetek je dosegel 17-letni debitant Rok Ljutić, ki ga bo v naslednji sezoni v drugi ligi vodil Miran Srebrnič. Namesto Gorice bo v prvi ligi zaigral drugoligaški prvak Radomlje.

Prva liga Telekom Slovenije, 36. krog: Sobota, 22. maj:

Maribor : Mura 1:3 (1:1)

Mlakar 45., Šturm 33., Klepač 75., Bobičanec 78./11-m Bravo : Olimpija 3:0 (0:0)

Tučić 60., 72., Maruzin 62.



Celje : Koper 2:1 (1:1)

Sokler 4., Božić 87./11-m: Mulahusejnović 43.; R.K.: Jozinović 85./Koper



Domžale : Aluminij 1:1 (0:0)

Vuk 86.; Đerlek 57.



Tabor : Gorica 0:1 (0:0)

Ljutić 62.