Rožman napovedal spremembe pri Mariboru

Simon Rožman bi lahko postal šele 15. nogometni strateg, ki bi osvojil naslov prvaka v prvi slovenski ligi, a mu ni uspelo. V prvenstvu je Maribor vodil le na devetih srečanjih, a se mu je ponudila mikavna priložnost, da vijolice popelje do lovorike. Potreboval je le točko proti Muri, jo imel v žepu vse do 74. minute, nato pa se mu je načrt izjalovil. "Energetsko smo padli," je Simon Rožman dejal po bolečem porazu s prvakom iz Murske Sobote (1:3) in priznal, da bo za uresničitev klubskih ciljev potreboval kar nekaj novih igralcev.

V sredo, ko se je igral predzadnji krog, se je za Maribor razpletlo skoraj sanjsko. Vijolice so osvojile Bonifiko (3:0), do takrat največji tekmec Olimpija je pogorel na celi črti proti Taboru (1:2), tako da je vijolicam za 16. državni naslov v soboto zvečer zadostovala že točka na domači tekmi z Muro. Ljudski vrt je končno odprl vrata navijačem, zbralo se jih je 3.500, z južne in severne tribune, kjer so bili zbrani najglasnejši privrženci Maribora in Mure, je "grmelo". Poskrbeli so za bučno kuliso, ki je navdušila vse, to je bil spektakel leta.

Fotogalerija s tekme v Mariboru, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

Na koncu pa se je izkazalo, da je bil to spektakel z nesrečnim koncem za Mariborčane. Čeprav se jim je naslov nasmihal vse do 75. minute, ko je Mihael Klepač z mojstrskim strelom po izjemni podaji Nina Koutra znova popeljal goste v goste, so vijolice ostale praznih rok, Simon Rožman pa brez velike priložnosti, da se po vsega dveh mesecih dela z Mariborom znajde na seznamu trenerjev z državno zvezdico.

"Čestitke Muri za naslov. Tekmo smo dobro začeli, jo imeli pod nadzorom, želeli doseči prvi zadetek, potem pa je Mura srečno zadela iz odbitega udarca od daleč (zadetek Klemna Šturma, ko se je žoga od Blaža Vrhovca odbila v gol, op. p.). Veliko moči nam je vzelo, da smo izenačili. Z enako mero smo poskušali vstopiti v drugi polčas, a se je videlo, da nas je malce zmanjkovalo. Energetsko smo padli. Izjemen drugi zadetek Mure nas je oddaljil od našega cilja, nismo se mogli več vrniti v igro. Razočarani smo, kljub temu pa lahko rečemo, da smo v zaključku prvenstva šli po poti, kakršno želimo gledati tudi v prihodnosti," je po sklepnem dejanju sezone, domačem porazu z Muro (1:3), pred kamerami Planet TV povedal strateg najbolj trofejnega slovenskega kluba. Maribor je s 15 naslovi še vedno absolutni rekorder, Mura je v jubilejni 30. sezoni prve slovenske lige dočakala krstnega, navijače vijolic pa lahko skrbi, da je mesto ob Dravi že dve sezoni priča suši lovorik.

Maribor potrebuje svežo kri

Simon Rožman je v soboto prvič vodil večerno tekmo Maribora pred navijači v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Želja Rožmana, ki ima z Mariborom dolgoročne načrte (in obratno), je zato še kako jasna. V prihodnje ga z vijolicami zanima le boj za prvo mesto. "Pred nami je nov izziv. Za Maribor šteje samo prvo mesto in tako se bomo začeli obnašati s prvim treningom v novi sezoni." Priprave na novo sezono se bodo začele 7. junija, do takrat pa se obeta kar nekaj sprememb. Napovedal jih je že športni direktor Marko Šuler, iz Domžal na primer tako prihaja Gregor Sikošek.

Igralski kader bo doživel prevetritev, pri tem bo imel pomembno besedo tudi trener. "Poletni prestopni rok bo zelo pomemben. Potrebovali bomo svežo kri, o tem ni dvoma. Začenjamo skoraj z ničle, saj bo kar nekaj igralcev ob izteku pogodbe verjetno zapustilo klub. Nekateri fantje, ki ostajajo z nami, lahko dajo več, z novimi obrazi smo lahko videti boljše, že z začetkom novega tedna pa moramo poiskati motiv za naslednjo sezono in poskušati biti z urejenimi zadevami tam, kjer Maribor mora biti. Na vrhu," je Rožman po trenerski bitki z Antejem Šimundžo, v kateri je doživel poraz, napovedal spremembe.

"Na koncu si v prvenstvu vedno tam, kamor spadaš"

Rožmanov stanovski kolega Ante Šimundža se je zapisal v zgodovino Mure kot strateg, ki je črno-bele popeljal ne le do pokala, ampak tudi do naslova državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker je Maribor vodil le zadnjo četrtino sezone, je ocenjevanje celotne sezone težka in nehvaležna naloga. Energetski padec v drugem polčasu je pojasnil z naporom, ki so ga Mariborčani v sredo vložili v zmago nad Koprom, ko so kar 60 minut igrali z igralcem manj.

"Nimamo neke velike rotacije. Na koncu si v prvenstvu vedno tam, kamor spadaš glede na celotno situacijo, ki se dogaja v klubi in okrog njega," je potožil, da ni mogel računati na tisto, s čimer so se lahko hvalili njegovi predhodniki na vijoličastem stolčku. Z dolgo in široko klopjo, ki so jo Mariboru zavidali vsi tekmeci. Za to, da se je čez noč skrčila, so se odločili tudi v klubu. Nekatere igralce so preprosto prekrižali, nekateri pa niso izpolnili pričakovanj in s tem izgubili stik z najboljšimi.

Zahvala in obljuba navijačem

Rožman je Maribor vodil le na desetih tekmah (devetih v prvenstvu), skupno gledano pa ne more biti preveč zadovoljen z rezultati, s katerimi ni izstopal. Zbral je štiri zmage, dva remija, a tudi štiri poraze, od katerih sta najbolj bolela domači neuspeh proti Muri, ki je vijolicam v zadnjem krogu vzel naslov prvaka, in poraz v Domžalah (1:2), ki je vijolice pahnil iz boja za osvojitev pokalne lovorike. Maribor je tako sezono končal na drugem mestu in v polfinalu pokala, a tudi s spoznanjem, da so navijači pot, ki jo je v zadnjih mesecih nakazal tandem Rožman-Šuler, prepoznali kot pravo.

Ko je Jan Mlakar v izdihljajih prvega polčasa izenačil na 1:1, je bil Maribor "na papirju" prvak. Tako je bilo vse do 75. minute ... Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Aplavz naših navijačev po koncu tekme pove, da smo z mladimi fanti, s katerimi smo šli v končnico prvenstva, pokazali pravo pot. Igralci so iztisnili iz sebe vse, kar trenutno zmorejo. Mura je bila boljša in treba je čestitati tekmecem," se zahvaljuje navijačem, ki so po njegovih besedah prepoznali željo in borbenost. "Še enkrat se jim lahko iskreno zahvalimo in obljubimo, da bomo ob ponovnem začetku vse počeli z namenom, da bi bili v novi sezoni v boljši podobi," mu ne manjka motivov v nadaljnjem delu v mestu ob Dravi. Uvodni trening v pripravah za novo sezono in kvalifikacije za konferenčno ligo ga čakajo 7. junija.