Ste videli, kako je Mura prišla do zgodovinskega uspeha? #video

Nogometaši Mure so državni prvaki za sezono 2020/21. Izbranci Anteja Šimundže so si svoj prvi naslov prvaka zagotovili v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko so v Ljudskem vrtu premagali Maribor s 3:1 (1:1).

Maribor : Mura 1:3 (1:1) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Jug, Praprotnik, Žunič.

Strelci: 0:1 Šturm (33.), 1:1 Mlakar (45.), 1:2 Klepač (75.), 1:3 Bobičanec (78./11 m). Maribor: Jug, Milec, Pihler, Uskoković, Koderman, Vrhovec, Gorenak (od 79. Tavares), Repas, Požeg Vancaš (od 71. Kotnik), Matko (od 65. Felipe Santos), Mlakar.

Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Kous, Šturm (od 79. Pucko), Horvat, Kouter, Bobičanec, Mandić (od 88. Ouro), Maroša (od 68. Klepač). Rumeni kartoni: Vrhovec, Milec; Gorenc, Kouter, Kous, Šturm.

Rdeči karton: /.

Zadnja tekma 30. sezone slovenskega prvoligaškega prvenstva je odločila novega prvaka. Mariborčani, ki ob nekaterih poškodovanih niso mogel računati niti na kaznovanega Denisa Klinarja, so si želeli vsaj točko pred po 14 mesecih znova z navijači zasedenimi tribunami Ljudskega vrta. "Preračunljivost ne pride v poštev, misel o remiju ne bo prisotna. Gremo po zmago," je pred dvobojem zatrjeval Blaž Vrhovec, upajoč na 16. državni naslov.

Fotogalerija s tekme, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 60 2 / 60 3 / 60 4 / 60 5 / 60 6 / 60 7 / 60 8 / 60 9 / 60 10 / 60 11 / 60 12 / 60 13 / 60 14 / 60 15 / 60 16 / 60 17 / 60 18 / 60 19 / 60 20 / 60 21 / 60 22 / 60 23 / 60 24 / 60 25 / 60 26 / 60 27 / 60 28 / 60 29 / 60 30 / 60 31 / 60 32 / 60 33 / 60 34 / 60 35 / 60 36 / 60 37 / 60 38 / 60 39 / 60 40 / 60 41 / 60 42 / 60 43 / 60 44 / 60 45 / 60 46 / 60 47 / 60 48 / 60 49 / 60 50 / 60 51 / 60 52 / 60 53 / 60 54 / 60 55 / 60 56 / 60 57 / 60 58 / 60 59 / 60 60 / 60

Na drugi strani je Mura svoje naredila že z uvrstitvijo v evropska tekmovanja, kot so poudarjali v klubu, a hkrati dodajali, da si športno želijo tudi to zmago, ki bi jim prinesla prvi naslov prvaka. Pokalnega je osvojila v prejšnji sezoni, obenem pa v Ljudski vrt prišla neporažena na zadnjih šestih tekmah. Želen scenarij se je tudi uresničil, tako da je Mura, točkovno izenačena z Mariborom, a boljša na medsebojnih tekmah, na vrhu slovenskega klubskega nogometa zamenjala Celjane.

Mura povedla, Maribor izenačil

Mariborčani so odločno začeli dvoboj, Aljoša Matko pa je v četrti minuti z desne strani iz ostrega kota zadel le zunanji del mreže. Šest minut zatem je z 18 metrov poskusil Jan Repas, a žogo poslal malce mimo cilja.

Po rahlem zatišju v znova glasnem Ljudskem vrtu pa je v 33. minuti Mura povedla. Klemen Šturm se je odločil za strel malce z leve strani v kazenskem prostoru, žoga je na poti proti golu zadela še Blaža Vrhovca, spremenila smer leta in presenetila Ažbeta Juga.

Zadetek Jana Mlakarja za 1:1:

V 39. minuti so gosti spet malce kombinirali v mariborskem kazenskem prostoru, a na koncu Staniši Mandiću z glavo ni uspelo resno ogroziti domačih vrat. V teh trenutkih so gosti tudi zahtevali najstrožjo kazen, ko je žoga v roko zadela Vrhovca v kazenskem prostoru, toda sodniki se niso odločili za strel z bele pike.

Tik pred koncem polčasa pa so se razveselili domači navijači, ko je Jan Mlakar v osrčju kazenskega prostora ob Maticu Marušku prišel do strela in matiral Matka Obradovića za 1:1 in svoj 14. gol sezone, s čimer se je izenačil z Nardinom Mulahusejnovićem iz Kopra na vrhu lestvice strelcev.

Mura v nekaj minutah dvakrat šokirala vijolice

V uvodu drugega polčasa je Obradović moral enkrat posredovati v 52. minuti, v 54. pa je Jug pri izbijanju zadel Amadeja Marošo, a je žoga na njegovo srečo zletela mimo gola.

Pozneje je spet zavladalo mirnejše dogajanje, kar zadeva nevarne akcije, v 75. minuti pa je spet udarila Mura. Nino Kouter je s prefinjeno in dolgo podajo v kazenskem prostoru našel Mihaela Klepača, ta pa je iz prve ugnal Juga za vodstvo z 2:1.

Zadetek Luke Bobičanca za končnih 1:3:

Dodaten udarec so domači doživeli v 78. minuti, ko je Luka Bobičanec unovčil najstrožjo kazen. To je zakrivil Aleks Pihler, ki je storil prekršek nad Klemnom Šturmom na robu kazenskega prostora.

Nekaj minut zatem je malce z desne z roba kazenskega prostora za malo zgrešil cilj Martin Milec, nato pa je še Obradovič ustavil Mlakarjev poskus. Maribor je nato pritiskal, a neuspešno, tako da so se velike zmage veselili Sobočani.

"Vsa čast celemu Prekmurju. Ekipi, fantom, trenerju, vsem. Brez besed sem," je takoj po koncu tekme za Planet TV povedal Bobičanec. "Izredno smo veseli, navijači so si to zaslužili, mi pa tudi. Trener nam je rekel, da imamo kakovost, da če smo zabili enega, lahko še enega. Ko smo osvojili pokal, me en dan ni bilo domov, zdaj pa me ne bo dva," pa je malce v šali dodal Žiga Kous.

Dogajanje v Mariboru v živo: