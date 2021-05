Šimundža se je zahvalil Ljudskemu vrtu in se izkazal z ganljivo gesto #video

''Prva je, prva je najslajša,'' Ante Šimundža ni skrival sreče, ko je po veliki zmagi nad Mariborom (3:1) popeljal Muro do zgodovinskega naslova državnega prvaka. Zahvalil se je Ljudskemu vrtu za vrhunsko kuliso, ki je spremljala težko pričakovano štajersko-prekmursko bitko za naslov prvaka, in zmago posvetil pokojnemu dedku vratarja Matka Obradovića.

Slovenija nima veliko tako uspešnih trenerjev kot je Ante Šimundža. Izjemne uspehe je doživljal že z Mariborom, zdaj pa mu gre odlično še z Muro. S črno-belimi se je najprej uvrstil v prvo ligo, se trikrat zapored prebil v Evropo, lani osvojil pokal, letos pa postal prvak! In to na zanj čarobnem mestu. V Ljudskem vrtu, ki ga pozna kot lastno dlan in je kot trener užival, ko je lahko po dolgem času s tribun zaslišal tako bučno navijanje.

''Rad bi se zahvalil Ljudskemu vrtu na top kulisi, na eni vrhunski prezentaciji slovenskega nogometa, če bomo v tej smeri gledali vsi, bo nogomet na dosti višji ravni s popularizacijo in z vso kakovostjo, ki jo prinaša. Po drugi strani pa, ko pogledam vse skupaj, je res, da smo imeli nekaj sreče pri samem razpletu, ampak na koncu smo mi prvi prečkali črto,'' je povedal za Planet TV po eni najslajših zmag v karieri.

Zadetek Mlakarja ga ni vrgel iz tira

Trener Mura Ante Šimundža na rokah varovancev po zgodovinskem uspehu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med sezono iz njegovih ust ni bilo slišati drznih napovedi o tem, kako se Mura poteguje za prvaka. Igralcev ni hotel dodatno obremenjevati. Ko pa je bil tako blizu in je o najboljšem odločala zadnja tekma, je zavohal kri. Sporočil je, kako so njegovi izbranci lačni uspeha. In se ni prav nič zmotil. V Ljudskem vrtu so vzeli celoten plen, v skrbi jih ni pahnil niti zadetek Jana Mlakarja za izenačenje na 1:1, dosežen v izdihljajih prvega polčasa. ''Če bi me takrat zaskrbelo, ne bi bil tukaj trener. V vsakem primeru smo verjeli v zmago. Vedeli smo, da je Maribor ekipa, ki lahko da gol, in to nas ni vrglo iz tira,'' je odgovoril na vprašanje voditelju Mateju Podgoršku.

Šimundža se je vpisal v prav posebno zgodovino. Je šele drugi strateg, ki je osvajal naslove prvaka z različnima kluboma. Pred njim je bil Bojan Prašnikar, ki ga je pred leti vodil pri Mariboru, najboljši tako z Olimpijo kot tudi vijolicami, Šimundža, rojeni Mariborčan, pa je bil prvak z Mariborom in Muro. Prekmurci so prišli do odločilne prednosti v zadnjih 15 minutah. Vodstvo za 2:1 je prispeval Hrvat Mihael Klepač, ki je v igro vstopil le nekaj minut pred tem. Je bil Slavonec skriti adut trenerja Mure?

''Tako se je izkazalo. Pa še Klemen Šturm, Žiga Kous, pa Matko Obradović,'' je hitel naštevati, nato pa dodal: ''V tem trenutku bi rad povedal, da je Matku Obradoviću na žalost danes umrl dedek, tako da to zmago posvečam njemu. Celotna ekipa mu jo. Verjamem, da bo lažje prebrodil. Vem, da mu ni lahko, ampak to zmago enostavno danes posvečamo njegovemu pokojnemu dedku,'' se je izkazal z ganljivo gesto, namenjeno prvemu čuvaju mreže državnih prvakov, ki se je pred leti v Mursko Soboto preselil prav iz Maribora.

Ključna tekma? Zmaga nad Bravom.

Za najbolj ključno tekmo sezone je izpostavil tisto, ki jo je Mura odigrala konec februarja. Takrat je gostovala v Ljubljani pri Bravu in zmagala z 1:0. ''Takrat smo pokazali karakter ekipe,'' je povedal Šimundža. Takrat je Mura pogrešala Luko Bobičanca in Žigo Kousa, a vseeno zmogla dovolj moči, da je z zadetkom Kevina Žižka končala niz nepremagljivosti Brava, ki je pred tem trajal 11 tekem.

Po tisti tekmi je Mura za Mariborom in Olimpijo zaostajala štiri točke, na koncu pa jih je imela toliko kot Maribor, a bila boljša v medsebojnih rezultatih (2:0, 1:2, 0:0 in 3:1), ter štiri več od Olimpije. Tako je uresničila sanje mnogih generacij črno-belih o naslovu prvaka in poskrbela, da bo 22. maj 2021 ostal v zgodovini prekmurskega nogometnega ponosa zapisan z zlatimi črkami.