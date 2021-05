Jasmin Handanović še zadnjič oblekel dres NK Maribor

Nogometni vratar Jasmin Handanović se je pri 43 letih odločil, da bo sklenil kariero. Poslavlja se tako najstarejši igralec, ki je igral v 1. SNL. Nekdanji reprezentant in nosilec bremena ob vseh novodobnih uspehih mariborskega kluba je dres s številko 33 zadnjič oblekel na zadnji tekmi sezone 2020/21, na derbiju med Mariborom in Muro, na katerem se odloča za naslov prvaka.

43-letni Ljubljančan je nogometno kariero začel pri Olimpiji, kjer je za člansko moštvo prvič zaigral leta 1997/98. V nadaljevanju je igral za kranjski Triglav, Zagorje, ljubljansko Svobodo, Koper, leta 2007 je prestopil v Mantovo, vse od leta 2011 pa je branil za NK Maribor.

Čustveno "slovo" Jasmina Handanovića v Ljudskem vrtu:

Od Jasmina Handanovića se je mariborski klub poslovil pred današnjo tekmo, kjer se za naslov državnega prvaka bojujeta Maribor in Mura.

Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Kakovost, ki traja ...

"Kakovost, ki traja. Sinonim za vijol'čnega vratarja. Z Jasminom v vratih smo namreč začeli najnovejšo zgodbo o uspehu, se uvrstili prvič, drugič in še tretjič v UEFA Europa League. Po nepozabnem dvoboju z Wiganom tudi prezimili v evropskem tekmovanju kot prvi slovenski klub. Potem prišli še do uresničitve sanj, uvrstitve v Ligo prvakov. Pa jih znova podoživeli, si še drugič priigrali mesto med evropsko nogometno elito in vmes zbirali trofeje na domačem prizorišču," so ga opisali na spletni strani NK Maribor.